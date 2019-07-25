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РИА Новости

СЖР и МЧС подготовили курсы для журналистов, выезжающих в горячие точки

Вчера, 02:14
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис Союза журналистов России. Архивное фото
Офис Союза журналистов России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подготовленные Союзом журналистов России и МЧС бесплатные курсы для корреспондентов, выезжающих в горячие точки стартуют в конце августа, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
"Мы получили образовательную лицензию и заключили соглашение с сотрудниками научно-исследовательского института МЧС, чтобы проводить курсы для журналистов, которые работают в чрезвычайных ситуациях… Обучение бесплатное, группы по 15 человек. Начнем мы в конце августа. Будет теоретическая часть несколько дней и практическая часть, которая будет проходить на полигоне МЧС в подмосковном городе Ногинске", - рассказал Соловьев.
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На полигоне учащиеся, отметил он, окажутся в условиях, максимально приближенным к реальным чрезвычайным ситуациям. Специалисты научат их оказывать первую помощь, покажут и расскажут им, как проходят спасательные операции, как сохранить свою жизнь, как распознавать мину и предоставят другие знания, необходимые журналисту, находящемуся в зоне повышенной опасности.
Курсы, подчеркнул Соловьев, предназначены не только для корреспондентов, которые едут работать на войну, но и для тех, кто работает в условиях чрезвычайных ситуаций - наводнения, пожары, землетрясения.
"Кроме того, мы будем издавать брошюру, где будет описана логистика подготовки опасных командировок, методы спасения жизни в случае ранений, в случае других опасностей для жизни и также логика поведения при необходимости общаться с опасными людьми в опасных ситуациях. Она тоже скоро отправится в типографию", - добавил глава СЖР.
Набор групп, анонсировал Соловьев, будет проходить раз в две недели. По окончании обучения журналисты получат соответствующий сертификат.
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