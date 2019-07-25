Трамп наложил вето на законопроект об ограничении поставок оружия Эр-Рияду

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество страны в области высокоточного оружия с Саудовской Аравией, Великобританией, Испанией и Италией.

Ранее проект соответствующего закона, внесенный сенатором-демократом Бобом Менендесом, был принят сенатом и палатой представителей. По мнению законодателей, такой запрет должен был ограничить опосредованное участие США в военном конфликте в Йемене, в котором принимает активное участие Саудовская Аравия.

"Ограничивая возможности наших партнеров для производства и приобретение высокоточных боеприпасов, закон, вероятно, продлит конфликт в Йемене и углубит страдания, которые он причиняет. Подрывая двусторонние отношения Соединенных Штатов и препятствуя нашей способности поддерживать ключевых партнеров в критический момент, закон нанес бы ущерб, а не помог бы усилиям по прекращению конфликта в Йемене", - говорится в письме Трампа в сенат.

Текст письма распространила пресс-служба Белого дома.

Теперь для преодоления вето президента потребуется две трети голосов в каждой из палат конгресса. Такого количества сторонников документа в конгрессе нет, как следует из результатов прошедших голосований, поэтому с высокой долей вероятности можно говорить о том, что в этой области отношения США с союзниками в обозримом будущем не изменятся.