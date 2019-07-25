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РИА Новости

Трамп наложил вето на законопроект об ограничении поставок оружия Эр-Рияду

Вчера, 02:14
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество страны в области высокоточного оружия с Саудовской Аравией, Великобританией, Испанией и Италией.
Ранее проект соответствующего закона, внесенный сенатором-демократом Бобом Менендесом, был принят сенатом и палатой представителей. По мнению законодателей, такой запрет должен был ограничить опосредованное участие США в военном конфликте в Йемене, в котором принимает активное участие Саудовская Аравия.
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"Ограничивая возможности наших партнеров для производства и приобретение высокоточных боеприпасов, закон, вероятно, продлит конфликт в Йемене и углубит страдания, которые он причиняет. Подрывая двусторонние отношения Соединенных Штатов и препятствуя нашей способности поддерживать ключевых партнеров в критический момент, закон нанес бы ущерб, а не помог бы усилиям по прекращению конфликта в Йемене", - говорится в письме Трампа в сенат.
Текст письма распространила пресс-служба Белого дома.
Теперь для преодоления вето президента потребуется две трети голосов в каждой из палат конгресса. Такого количества сторонников документа в конгрессе нет, как следует из результатов прошедших голосований, поэтому с высокой долей вероятности можно говорить о том, что в этой области отношения США с союзниками в обозримом будущем не изменятся.
Также Трамп наложил вето на аналогичные законы, которые накладывали ограничения в сфере ВТС с ОАЭ, Иорданией, Францией.
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Дональд ТрампСаудовская АравияВеликобританияФранцияОАЭИорданияИталияСШАИспанияВ мире
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