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РИА Новости

СМИ сообщили о госпитализации президента Туниса

Вчера, 02:06
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© AP PhotoПрезидент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси. Архивное фото
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси. Архивное фото
© AP Photo
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Девяностодвухлетний президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси госпитализирован в военную больницу из-за сильного недомогания, сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источники.
В июне ас-Себси уже госпитализировали из-за недомогания. Некоторые СМИ тогда сообщали, что президент скончался, но его советник опроверг эту информацию. Позднее администрация ас-Себси заявила, что президента выписали из больницы после выздоровления.
Источники Mosaique FM сообщили, что президента Туниса доставили в больницу после того, как он внезапно плохо себя почувствовал.
Ас-Себси занимает пост президента Туниса с 2014 года.
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