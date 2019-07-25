Трамп пригрозил Гватемале пошлинами за отказ подписать договор по миграции

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Гватемале пошлинами или другими "жесткими мерами" за отказ подписать соглашение по миграции.

"Гватемала нам дала свое слово, мы должны были подписать соглашение, а потом они неожиданно отступились", - заявил Трамп журналистам.

"Мы либо устроим пошлины, либо что-нибудь другое. Мы изучаем что-нибудь очень жесткое в отношении Гватемалы", - сказал Трамп.

Слова Трампа противоречат не только позиции правительства Гватемалы, которое отрицает договоренности по проблеме миграции, но и словам главы МВБ США. И.о. министра внутренней безопасности Кевин Макалинан в заявлении в среду поблагодарил Гватемалу за сотрудничество по сокращению нелегальной миграции, которое, по его словам, "уже дает значительные результаты".