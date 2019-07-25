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РИА Новости

Трамп пригрозил Гватемале пошлинами за отказ подписать договор по миграции

Вчера, 01:57
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Гватемале пошлинами или другими "жесткими мерами" за отказ подписать соглашение по миграции.
"Гватемала нам дала свое слово, мы должны были подписать соглашение, а потом они неожиданно отступились", - заявил Трамп журналистам.
"Мы либо устроим пошлины, либо что-нибудь другое. Мы изучаем что-нибудь очень жесткое в отношении Гватемалы", - сказал Трамп.
Слова Трампа противоречат не только позиции правительства Гватемалы, которое отрицает договоренности по проблеме миграции, но и словам главы МВБ США. И.о. министра внутренней безопасности Кевин Макалинан в заявлении в среду поблагодарил Гватемалу за сотрудничество по сокращению нелегальной миграции, которое, по его словам, "уже дает значительные результаты".
Гватемала, сравнительно небольшая центральноамериканская страна с населением в 17 миллионов человек, входит в десятку крупнейших "поставщиков" нелегальных мигрантов в США. В США проживают более 1 миллиона выходцев из Гватемалы.
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Гватемала (республика)СШАВ мире
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