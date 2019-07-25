SpaceX перенесла запуск грузового корабля Dragon к МКС

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon должен был состояться в 01.24 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуску ожидаемо помешали грозовые тучи и дождь. Ранее в день старта представитель компании SpaceX сообщала, что в случае отмены старта, новая попытка состоится через 24 часа.

Грузовой корабль должен доставить на орбиту около 2,5 тонн груза, в том числе материалы для нескольких десятков научных экспериментов. Как рассказали накануне авторы исследований, это принтер-лаборатория для создания человеческих органов для трансплантации, исследования в области восстановления костной ткани и другие эксперименты в области медицины и биологии. Также Dragon доставит адаптер международного образца (International Docking Adapter-3, IDA–3) для его последующей установки на МКС.