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РИА Новости

На Камчатке возбудили дело после гибели двух геологов

Вчера, 01:49
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июл - РИА Новости. Камчатские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели людей после падения вездехода в ущелье, сообщает краевое управление СК РФ.
Вечером во вторник в Быстринском районе Камчатки вездеход с геологами упал в ущелье, два человека погибли и трое пострадали. Машина ехала с участка буровых работ.
"Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух мужчин в результате падения вездехода в ущелье (часть 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вездеход остановился возле ущелья из-за поломки. По данным СК, когда водитель ремонтировал машину, она самопроизвольно начала движение и сорвалась в ущелье глубиной более 300 метров.
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"В результате данного происшествия двое граждан, 1960 и 1974 годов рождения, скончались на месте происшествия, трое потерпевших получили травмы различной степени тяжести, один человек успел выпрыгнуть из движущегося вездехода и остался жив", - отмечают в СК.
По данным краевого минздрава, пострадавшие находятся в реанимации. У троих закрытые черепно-мозговые травмы, множественные ушибы. Кроме того, у одного из мужчин диагностирован перелом ребер, у другого – перелом ребер и вывих плечевой кости, у третьего – перелом бедренной кости и кости таза.
"Состояние пострадавших тяжелое, но стабильное, все в сознании", - отмечают в министерстве.
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