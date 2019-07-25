На Камчатке возбудили дело после гибели двух геологов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июл - РИА Новости. Камчатские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели людей после падения вездехода в ущелье, сообщает краевое управление СК РФ.

Вечером во вторник в Быстринском районе Камчатки вездеход с геологами упал в ущелье, два человека погибли и трое пострадали. Машина ехала с участка буровых работ.

"Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух мужчин в результате падения вездехода в ущелье (часть 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вездеход остановился возле ущелья из-за поломки. По данным СК, когда водитель ремонтировал машину, она самопроизвольно начала движение и сорвалась в ущелье глубиной более 300 метров.

"В результате данного происшествия двое граждан, 1960 и 1974 годов рождения, скончались на месте происшествия, трое потерпевших получили травмы различной степени тяжести, один человек успел выпрыгнуть из движущегося вездехода и остался жив", - отмечают в СК.

По данным краевого минздрава, пострадавшие находятся в реанимации. У троих закрытые черепно-мозговые травмы, множественные ушибы. Кроме того, у одного из мужчин диагностирован перелом ребер, у другого – перелом ребер и вывих плечевой кости, у третьего – перелом бедренной кости и кости таза.