Египет получит последний транш от МВФ в размере двух миллиардов долларов

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Египет получит последний шестой транш кредита МВФ в размере двух миллиардов долларов, сообщает панарабская газета Египет получит последний шестой транш кредита МВФ в размере двух миллиардов долларов, сообщает панарабская газета al-Sharq al-Awsat со ссылкой на заявление Центробанка Египта.

В феврале египетский министр финансов Мухаммед Муит сообщил, что МВФ согласился на перечисление Египту пятого транша кредита на два миллиарда долларов.

Согласно заявлению Центробанка Египта, совет управляющих МВФ проголосовал за выделение Египту последнего (шестого) транша кредита в размере двух миллиардов долларов.

Ранее МВФ одобрил финансовую помощь Египту на общую сумму 12 миллиардов долларов при условии проведения экономических и финансовых реформ, которые должны сделать египетскую экономику более стабильной, конкурентоспособной, а также помочь создать новые рабочие места.