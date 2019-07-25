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РИА Новости

В НАСА сообщили о поломке HD-камер на МКС

01:36
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция. Архивное фото
Международная космическая станция. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Установленные на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) видеокамеры высокого разрешения перестали передавать данные на Землю, специалисты пытаются дистанционно разобраться в причине поломки, сообщило НАСА в среду.
"Произошла потеря информации с экспериментального инструмента High Definition Earth-Viewing (HDEV) на МКС, наземные компьютеры более не получают данные от него”, - сообщило ведомство в микроблоге МКС на сайте НАСА.
“Команда специалистов изучает доступные данные о состоянии и статусе HDEV, чтобы определить, что произошло”, - говорится в сообщении.
Комплекс HDEV был доставлен на МКС в 2014 году. Прибор, объединяющий четыре видеокамеры высокого разрешения, установлен на внешней поверхности европейского научного модуля “Коламбус”.
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