В НАСА сообщили о поломке HD-камер на МКС

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Установленные на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) видеокамеры высокого разрешения перестали передавать данные на Землю, специалисты пытаются дистанционно разобраться в причине поломки, сообщило НАСА в среду.

"Произошла потеря информации с экспериментального инструмента High Definition Earth-Viewing (HDEV) на МКС, наземные компьютеры более не получают данные от него”, - сообщило ведомство в микроблоге МКС на сайте НАСА.

“Команда специалистов изучает доступные данные о состоянии и статусе HDEV, чтобы определить, что произошло”, - говорится в сообщении.