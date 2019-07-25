Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
"Зеленскому стало еще обиднее", — написал Соловьев в Twitter, процитировав новость о поздравлении российского президента.
В мае пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, собирается ли российский лидер поздравлять Зеленского с инаугурацией, ответил, что Путин поздравит украинского президента с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта в Донбассе и с первыми успехами в деле нормализации отношений между Россией и Украиной.
В среду королева Елизавета II приняла отставку Терезы Мэй с поста британского премьера и назначила новым главой правительства Бориса Джонсона, который ранее выиграл внутрипартийные выборы у министра иностранных дел Джереми Ханта.