Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, собирается ли российский лидер поздравлять Зеленского с инаугурацией, ответил, что Путин поздравит украинского президента с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта в Донбассе и с первыми успехами в деле нормализации отношений между Россией и Украиной.