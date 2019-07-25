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РИА Новости

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

01:34
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CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
"Зеленскому стало еще обиднее", — написал Соловьев в Twitter, процитировав новость о поздравлении российского президента.
В мае пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, собирается ли российский лидер поздравлять Зеленского с инаугурацией, ответил, что Путин поздравит украинского президента с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта в Донбассе и с первыми успехами в деле нормализации отношений между Россией и Украиной.
В среду королева Елизавета II приняла отставку Терезы Мэй с поста британского премьера и назначила новым главой правительства Бориса Джонсона, который ранее выиграл внутрипартийные выборы у министра иностранных дел Джереми Ханта.
Президент Украины Владимир Зеленский
8 июля, 08:00
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Владимир СоловьевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
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01:34Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
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