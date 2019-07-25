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РИА Новости

В Южной Корее сообщили о втором пуске снаряда неопределенной модели в КНДР

01:20
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила пуск двух снарядов неопределенной модели, передает агентство Ренхап.
Ранее сообщалось о запуске одного снаряда близ города Вонсан.
Два запуска неопределенных снарядов в Японское море были произведены неподалеку от портового города Вонсан в 5.34 и 5.57 по местному времени (23.34 и 23.57 мск). Дальность полета "составила примерно 430 километров", сообщает агентство со ссылкой на южнокорейских военных.
Разведывательные службы Южной Кореи и США в настоящий момент анализируют, какой именно снаряд был запущен со стороны КНДР.
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16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио Sputnik
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Южная КореяКНДРВ мире
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