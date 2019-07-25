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РИА Новости

НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС

01:04
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВыход в открытый космос астронавтов НАСА. Архивное фото
Выход в открытый космос астронавтов НАСА. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
В 2019 году астронавты уже осуществили три выхода в открытый космос с борта МКС по американской программе: два в марте, один в апреле. В начале июля источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сказал, что очередной выход намечается на 28 августа.
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"(Выход состоится) не ранее 19 августа", - сказал собеседник агентства.
Ранее еще один источник в отрасли сообщил РИА Новости, что данный выход будет посвящен подготовке второго порта на станции для приема американских пилотируемых кораблей.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
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Международная космическая станцияНАСАСШАРИА Наука
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