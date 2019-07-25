НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.

В 2019 году астронавты уже осуществили три выхода в открытый космос с борта МКС по американской программе: два в марте, один в апреле. В начале июля источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сказал, что очередной выход намечается на 28 августа.

"(Выход состоится) не ранее 19 августа", - сказал собеседник агентства.

Ранее еще один источник в отрасли сообщил РИА Новости, что данный выход будет посвящен подготовке второго порта на станции для приема американских пилотируемых кораблей.