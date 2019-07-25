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РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

00:51
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл – РИА новости. Практически на всей территории европейской части России произойдет резкое похолодание, на севере возможны снегопады. Причиной станет то, что начиная с воскресенья тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.
Как рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
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В начале следующей недели в средней полосе и на севере, от Кольского полуострова до Средней Волги, значения средней суточной температуры не дотянут до нормы 4-7 градусов. А от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала температура воздуха прогнозируется ниже нормы на 8-10 градусов.
Ультраполярное вторжение достигнет центральной части страны в воскресенье. В столичном регионе 28 июля воздух сможет днем прогреться до плюс 18-23 градусов, а в понедельник и вторник, по предварительным данным, до плюс 13-18 градусов. В ночные часы будет около восьми градусов тепла.
Такая температура будет отставать от климатической нормы на восемь, а местами и десять градусов. В некоторых городах возможны обновления исторических минимумов температуры.
На юге европейской части России спадет жара и температура станет более комфортной.
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В Москве снега не ожидается

В то же время, как сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, в Москве в предстоящие выходные будут идти дожди, а не снег.
По ее словам, мокрый снег может выпасть в проливе между Новой Землей и Архангельской областью, а также в Воркуте. В столице ожидаются ливни.
Накануне синоптик сообщила, что в начале следующей недели в Москву придет холодный арктический воздух. В первой половине дня воскресенья температура может достигнуть 20 градусов, после чего холодный воздух начнет вымещать более теплые массы.
По словам Поздняковой, при таких процессах самыми холодными бывают первые дни, в данном случае — понедельник и вторник.
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