В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

МОСКВА, 25 июл – РИА новости. Практически на всей территории европейской части России произойдет резкое похолодание, на севере возможны снегопады. Причиной станет то, что начиная с воскресенья тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.

Как рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

В начале следующей недели в средней полосе и на севере, от Кольского полуострова до Средней Волги, значения средней суточной температуры не дотянут до нормы 4-7 градусов. А от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала температура воздуха прогнозируется ниже нормы на 8-10 градусов.

Ультраполярное вторжение достигнет центральной части страны в воскресенье. В столичном регионе 28 июля воздух сможет днем прогреться до плюс 18-23 градусов, а в понедельник и вторник, по предварительным данным, до плюс 13-18 градусов. В ночные часы будет около восьми градусов тепла.

Такая температура будет отставать от климатической нормы на восемь, а местами и десять градусов. В некоторых городах возможны обновления исторических минимумов температуры.

На юге европейской части России спадет жара и температура станет более комфортной.

В Москве снега не ожидается

В то же время, как сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, в Москве в предстоящие выходные будут идти дожди, а не снег.

По ее словам, мокрый снег может выпасть в проливе между Новой Землей и Архангельской областью, а также в Воркуте. В столице ожидаются ливни.

Накануне синоптик сообщила, что в начале следующей недели в Москву придет холодный арктический воздух. В первой половине дня воскресенья температура может достигнуть 20 градусов, после чего холодный воздух начнет вымещать более теплые массы.