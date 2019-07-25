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РИА Новости

В американском сенате заявили о необходимости продлить СНВ-3

00:44
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. США необходимо продлить Договор о стратегических вооружениях (СНВ-3), считает американский сенатор-демократ Крис Мерфи.
"Нам однозначно надо продлить СНВ-3. Нас подставила нынешняя администрация ради переговоров, которые, скорее всего, никогда не состоятся", - сказал он в четверг на конференции, посвященной глобальным ядерным угрозам.
Мерфи уточнил, что речь о желании администрации привлечь к переговорам по СНВ Китай. Он назвал эту идею "нереалистичной и опасной", отметив несравнимо меньший ядерный потенциал Китая по сравнению с запасами США и России.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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Крис Мерфи (сенатор США)Договор СНВ-3Сенат СШАРоссияСШАБезопасностьВ мире
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