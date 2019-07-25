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РИА Новости

В 13 крупных итальянских городах ввели высший уровень метеоопасности

00:40
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© AP Photo / Andrew MedichiniЖители Рима и туристы наполняют бутылки водой из-за жары. Архивное фото
Жители Рима и туристы наполняют бутылки водой из-за жары. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini
РИМ, 25 июл - РИА Новости, Сергей Старцев. Министерство здравоохранения Италии из-за аномальной жары, установившейся на этой неделе на Апеннинах, ввело в четверг "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 13 из 27 крупнейших городах страны.
Согласно ежедневному бюллетеню минздрава, речь идет, в частности, о таких административных центрах, как Рим, Турин, Болонья, Генуя, Верона и Флоренция, где температура в эти дни уже вплотную приблизилась к 40-градусной отметке. В пятницу к этим городам добавится еще и Милан.
По классификации минздрава Италии, присвоение "красного" уровня метеоопасности означает наступление чрезвычайной погодной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей". Обычно речь при этом идет о так называемой "волне зноя", несущей с собой не только жару, но также высокую влажность и сильную духоту.
В сложившейся ситуации врачи настоятельно рекомендуют не выходить на улицу в наиболее жаркое время суток и пить как можно больше воды. Медики призывают проявлять особую осторожность всех, кто входит в группу риска, прежде всего пожилых людей, страдающих рядом хронических заболеваний.
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Нынешняя "волна зноя" стала уже третьей с начала лета. Ее вызвал африканский антициклон, который принес на Апеннины массы раскаленного воздуха из алжирской части пустыни Сахара. На сей раз от жары особенно пострадал не юг, а северные и центральные районы Италии, а также остров Сардиния. Во многих северных городах страны дневные температуры уже достигали в последние дни 38-39 градусов.
По данным синоптиков, такая ситуация продлится до будущих выходных, когда атлантический циклон должен будет вытеснить горячий воздух с территории страны. Однако до субботы на Апеннинах еще могут быть побиты температурные рекорды. Пока же самым "горячим" периодом текущего года здесь стала последняя неделя июня, когда в некоторых районах были зафиксированы температуры, которых там не наблюдалось с середины 1950-х годов. Тогда жертвами аномальной жары в Италии стали три человека.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
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