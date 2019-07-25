Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T00:33Z
https://ria.ru/20190725/1556854610.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153270/99/1532709916_0:395:4752:3068_1036x0_80_0_0_38aab94439b6e18408bad678b86dee58.jpg
РИА Новости

Boeing может приостановить производство самолетов 737 MAX

00:33
196
CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704QСамолет Boeing 737 MAX. Архивное фото
Самолет Boeing 737 MAX. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / pjs2005 / Boeing 737-8 MAX N8704Q
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Компания Boeing может пересмотреть объемы или приостановить производство самолетов Boeing 737 MAX, заявил глава компании Денис Мюлленберг на презентации финансовых итогов второго квартала работы авиастроителя в среду.
"Нам, возможно, потребуется рассмотреть вероятность дальнейшего снижения уровня (производства) или другие варианты, включая временную остановку производства", - заявил он, говоря о темпах производства модели 737 MAX. Текст выступления предоставила пресс-служба компании.
В среду стало известно, что чистый убыток американского концерна Boeing Co. в первом полугодии 2019 года составил 793 миллиона долларов, тогда как годом ранее компанией была получена чистая прибыль в 4,673 миллиарда долларов, свидетельствуют данные компании.
Чистый разводненный убыток составил 1,4 доллара на акцию против прибыли в 7,88 доллара за первые шесть месяцев 2018 года. Выручка Boeing упала на 18,8%, до 38,668 миллиарда долларов.
Место крушения пассажирского самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии
21 марта, 08:00
Восстание машины. Почему Boeing 737 MAX убивает людей
По итогам второго квартала Boeing зафиксировал чистый убыток в 2,942 миллиарда долларов, тогда как за аналогичные три месяца прошлого года была получена прибыль в 2,196 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 5,21 доллара против прибыли в 3,73 доллара год назад. Квартальная выручка снизилась на 35%, до 15,751 миллиарда долларов.
Списания, связанные с ситуацией вокруг самолетов модели 737 МАХ, привели к снижению выручки на 5,6 миллиарда долларов, что представляет 8,74 доллара на акцию, отмечается в релизе. Новый финансовый прогноз на год компания опубликует позднее в связи с текущей неопределенностью.
Самолет Boeing 737 Max
16 марта, 08:00
Последний рейс. Пассажирские самолеты, падавшие чаще других
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air. После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
Опубликованы кадры с места падения Boeing 737 в реку во Флориде
4 мая, 16:00
Опубликованы кадры с места падения Boeing 737 в реку во Флориде
532010
Обсудить 0
Крушение Boeing-737 в ЭфиопииКрушение Boeing 737 в ИндонезииBoeing 737The Boeing CompanyСШАЭкономика
Рекомендуем
Южнокорейские военные сообщили о пуске снаряда неопределенной модели в КНДР
РИА
Новости
Журнал Newsweek поместил на обложку "подрывающего демократию" Путина
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
В Италии сообщили Европе "плохую новость" из-за развала ДРСМД
В МИД Турции рассказали о состоянии раненого белорусского дипломата
Лента
новостей
Пассажирский самолет в небе
Грузия намерена субсидировать транзитные авиарейсы из России
Роберт Мюллер
Мюллер обвинил Россию в совершении "федерального преступления"
Девушки отдыхают в бассейне, оборудованном в пикапе, в Унлингене, Германия
В Германии зафиксировали новый температурный рекорд
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
В американском сенате заявили о необходимости продлить СНВ-3
Международная космическая станция. Архивное фото
В НАСА сообщили о поломке HD-камер на МКС
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Кандидат от "Оппозиционной платформы" заявил о фальсификациях на выборах
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. 24 июля 2019
Джонсон назначил лидером палаты общин радикального сторонника Brexit Могга
Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
В Испании туристы попали в больницу после купания в токсичном озере
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что показания Мюллера пошли на пользу республиканцам
Улица в одном из районов Алеппо
В Алеппо двое детей погибли при ракетном обстреле террористов
Жители Рима и туристы наполняют бутылки водой из-за жары. Архивное фото
В 13 крупных итальянских городах ввели высший уровень метеоопасности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Египет получит последний транш от МВФ в размере двух миллиардов долларов
01:36В НАСА сообщили о поломке HD-камер на МКС
01:34Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
01:28Эрдоган после опровержения слухов о смерти встретился с премьером Малайзии
01:20Борис Джонсон назначил своего младшего брата замминистра по делам бизнеса
01:20В Южной Корее сообщили о втором пуске снаряда неопределенной модели в КНДР
01:08Джонсон назначил лидером палаты общин радикального сторонника Brexit Могга
01:04НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
00:54В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
00:53В Пуэрто-Рико начали процесс импичмента в отношении губернатора
00:51В Италии сообщили Европе "плохую новость" из-за развала ДРСМД
00:44В американском сенате заявили о необходимости продлить СНВ-3
00:40В 13 крупных итальянских городах ввели высший уровень метеоопасности
00:34Южнокорейские военные сообщили о пуске снаряда неопределенной модели в КНДР
00:33Boeing может приостановить производство самолетов 737 MAX
00:28Журнал Newsweek поместил на обложку "подрывающего демократию" Путина
00:26На согласованный митинг в Петербурге пришли более двух тысяч человек
00:13Минюст США отказался преследовать генпрокурора и министра торговли
23:55В Германии зафиксировали новый температурный рекорд
23:48Кандидат от "Оппозиционной платформы" заявил о фальсификациях на выборах
Лента новостейМолния