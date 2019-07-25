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РИА Новости

Журнал Newsweek поместил на обложку "подрывающего демократию" Путина

00:28
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.
Надпись на обложке гласит: "Путин 2020". А ниже подписано: "Сможем ли мы помешать ему взламывать наши выборы… и подорвать нашу демократию?".
В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что такое вмешательство имело место через социальные сети и путем хакерских атак.
При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд российских граждан. В Москве отвергают эти обвинения.
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