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РИА Новости

Ученые придумали, как сделать бурение более "выносливым"

Вчера, 09:00
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© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / Перейти в фотобанкБуровая установка на месте бурения нефтяной компанией "Роснефть" скважины "Центрально-Ольгинская-1"
Буровая установка на месте бурения нефтяной компанией Роснефть скважины Центрально-Ольгинская-1
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию энергоэффективной безбойковой гидроимпульсной машины, которая поможет сделать механизмы бурения более дешевыми и "выносливыми". Данные исследования опубликованы в журнале "Известия ТПУ".
Буровые и породоразрушающие работы ведутся в различных отраслях (добыча полезных ископаемых, прокладка подземных коммуникаций, строительство, космические программы). Тем не менее, в процессе горизонтально-направленного бурения скважин часто возникают проблемы, связанные с необходимостью преодоления включений или горных пород высокой твердости. Это требует использования рационального способа их разрушения.
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Как пояснил профессор отделения нефтегазового дела ТПУ Лев Саруев, ударные механизмы современных буровых установок формируют силовые импульсы нерациональной формы, которая не учитывает свойства горной породы к сопротивлению для ее разрушения. Такая форма силовых импульсов и кратковременность их воздействия на горную породу, по его мнению, снижает глубину внедрения в нее коронки и формирует волну растяжения, разрушающую буровой инструмент.
В связи с этим, по его словам, возникла необходимость в разработке принципиально нового формирователя силовых импульсов, соответствующих процессу сопротивления горной породы. "Предложенная разработка обладает неоспоримыми преимуществами: массогабаритные характеристики, энергоэффективность, взрывобезопасность", ‒ подчеркнул ученый.
"Новая бурильная установка основана на формировании и передаче силового импульса (на основе волновой теории удара), а также применении специального резьбового соединения бурильных труб, обеспечивающих эффективную передачу энергии удара в зону разрушения горной породы", ‒ добавил и.о. заведующего отделения общетехнических дисциплин ШБИП ТПУ Евгений Пашков.
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Как считают авторы разработки, технология позволит уменьшить стоимость буровых работ и увеличить межремонтные периоды (за счет отсутствия соударяющихся частей в приводе механизма). Мобильность установки обеспечивается за счет отсутствия компрессора или маслостанции.
Далее ученые планируют сфокусироваться на серии практических экспериментов, направленных на создание промышленного образца принципиально нового класса породоразрушающих машин.
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