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РИА Новости
Культура

Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Вчера, 05:20
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Певица напомнила подписчикам о традиции встречаться на больших сольных выступлениях осенью в Москве и пообещала, что не будет ее нарушать: "Я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой "Под звуки поцелуев", с которой три года назад всё началось".
"За эти три года мы с вами сделали невозможное, спасибо за поддержку и ту любовь, которую я чувствую каждые день", - написала певица.
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