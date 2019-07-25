Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Певица напомнила подписчикам о традиции встречаться на больших сольных выступлениях осенью в Москве и пообещала, что не будет ее нарушать: "Я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой "Под звуки поцелуев", с которой три года назад всё началось".