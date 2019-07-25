Кенийцы напомнили Бейонсе, кто автор фразы "Акуна Матата"

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Фронтмен кенийской группы Them Mushrooms Джон Катана напомнил Бейонсе, где впервые прозвучала знаменитая фраза "Акуна матата" ("нет проблем" в переводе с суахили). Также он упрекнул певицу в том, что она не привлекла к созданию альбома The Gift с песней из фильма "Король лев" ни одного артиста из Кении, Фронтмен кенийской группы Them Mushrooms Джон Катана напомнил Бейонсе, где впервые прозвучала знаменитая фраза "Акуна матата" ("нет проблем" в переводе с суахили). Также он упрекнул певицу в том, что она не привлекла к созданию альбома The Gift с песней из фильма "Король лев" ни одного артиста из Кении, сообщает TMZ.

"Мне, как и многим другим кенийским артистам было странно, что ни один из нас не принял участие в The Gift. И вообще, "Акуна матата" впервые появилась в нашей стране", - сказал Джон Катана в видеообращении.

Музыкант использовал известную фразу в платиновом хите своей группы "Jambo Bwana", который вышел в 1982 году. Оскароносный мультфильм "Король лев", где прозвучали эти слова, появился 12 лет спустя.