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РИА Новости
Культура

Кенийцы напомнили Бейонсе, кто автор фразы "Акуна Матата"

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© AP Photo / Invision/Joel C RyanАмериканская певица Бейонсе на премьере фильма "Король лев" в Лондоне. 14 июля 2019
Американская певица Бейонсе на премьере фильма Король лев в Лондоне. 14 июля 2019
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Фронтмен кенийской группы Them Mushrooms Джон Катана напомнил Бейонсе, где впервые прозвучала знаменитая фраза "Акуна матата" ("нет проблем" в переводе с суахили). Также он упрекнул певицу в том, что она не привлекла к созданию альбома The Gift с песней из фильма "Король лев" ни одного артиста из Кении, сообщает TMZ.
"Мне, как и многим другим кенийским артистам было странно, что ни один из нас не принял участие в The Gift. И вообще, "Акуна матата" впервые появилась в нашей стране", - сказал Джон Катана в видеообращении.
Музыкант использовал известную фразу в платиновом хите своей группы "Jambo Bwana", который вышел в 1982 году. Оскароносный мультфильм "Король лев", где прозвучали эти слова, появился 12 лет спустя.
В создании альбома, который Бейонсе назвала "любовным посланием Африке", приняла участие поп-звезда WizKid из Нигерии, ганский продюсер Шатта Уэйл и другие. Кения в этот список африканских артистов не вошла.
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КультураМузыкаНовости культурыБейонсе НоулзКения
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