Джедай в Средневековье, Шерлок во Франции, убийство на острове: кино недели

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В последние выходные июля российский прокат оккупировали французы с детективом о легендарном сыщике Видоке с Венсаном Касселем и экранизацией французского "Оливера Твиста" про приключения сироты Реми. Кроме того, Дэйзи Ридли сменила джедайский меч на средневековое платье в "Офелии", а создатель картин "Ма" и "Прочь" пугает убийствами на необитаемом острове. РИА Новости рассказывает, что смотреть в кино на этой неделе.
Джедай и слизеринец в "Офелии"
На этот раз на "Гамлета" посмотрели женскими глазами, что, конечно, очень в духе мировых трендов. История рассказывается так, как ее видела Офелия (Дэйзи Ридли, облаченная в непривычное платье вместо военной формы с джедайским мечом), поэтому и Гертруда (Наоми Уоттс), мать Гамлета, выходит на первый план.
Хоть фильм и отступает от оригинала, события происходят все те же. В борьбе за трон и интригах принимают участие властолюбивый Клавдий (Клайв Оуэн), Лаэрт (Том Фелтон — Драко Малфой из "Гарри Поттера"), и сам одержимый местью Гамлет (Джордж МакКэй).
Атмосферу и антураж создают аутентичные костюмы и украшения (достойные лучших подиумов мира), а также музыка и природа — ленту снимали в исторических локациях по всей Чехии и в Праге (там же, где "Братьев Гримм" Терри Гиллиама). В итоге получилась картина в духе прерафаэлитов.
В картине "Видок: Охотник на призраков" Венсан Кассель перевоплотился в легендарного французского преступника и сыщика XIX века Эжена Видока.
Действие фильма охватывает тот период жизни героя, когда он бежит из тюрьмы, скрывается то в одном, то другом городе, меняет профессии, а потом, после очередного заключения, в обмен на свободу предлагает властям помощь в борьбе с преступностью.
"Не случайно он остался в памяти потомков и превратился в архетип, — приводят прокатчики слова режиссера Жана-Франсуа Рише. — Представьте себе закоренелого преступника, который не просто встал на путь исправления, но и смог стать шефом полиции. <…> Меня всегда привлекали люди, способные сказать "нет". Так вот, Видок один из таких".
Считается, что Видок создал первое частное детективное агентство, поймал 17 тысяч бандитов, изобрел картотеку преступников, додумался снимать отпечатки обуви с места преступления и послужил прототипом персонажей Эдгара По, Виктора Гюго, Оноре де Бальзака. Даже Пушкин упоминал его в своих эпиграммах.
Кассель мастерски изображает сыщика-авантюриста по прозвищу "король риска", а за красоту на экране отвечает Ольга Куриленко. Она сыграла баронессу де Живерни, которая помогает герою стать негласным императором Парижа.
Режиссер хоррора "Ужас Амитивилля: Пробуждение" Франк Халфун снова пугает — в этот раз он забросил на безлюдный остров трудного подростка Тоби. Главный герой думает, что проходит курс выживания в экстремальных условиях, но очень быстро становится понятно: это далеко не так.
Тоби узнает, что на острове, где по ночам происходят странные, таинственные и необъяснимые вещи, он вовсе не один. И теперь надо не просто выжить, но и разгадать все тайны.
Как это бывает с фильмами ужасов, пересказ сюжета не идет им на пользу, поэтому добавим только, что одним из продюсеров картины "Добыча" выступил Джэйсон Блум. Он отвечал за картины "Ма", "Сплит" и "Прочь", поэтому экшн и динамика зрителям гарантированы.
Отвлечет от ужасов еще одна французская премьера недели, "Приключения Реми". Картина снята по роману Гектора Мало "Без семьи" 1878 года. Это классический сюжет о взрослении подростка, познании мира и самого себя.
Главный герой, мальчик Реми, узнает, что он приемный сын и отправляется в путешествие по Франции, чтобы узнать тайну своего происхождения. Компанию ему составляют уличный музыкант, обезьянка и цирковая собака. Как водится, путники столкнутся с испытаниями, встретят неожиданных героев и узнают много нового.
В России есть своя версия экранизации книги — в 1984 году Владимир Бортко снял одноименную ленту с участием Зиновия Гердта, Юрия Васильева, Филиппа Школьника.
Фильм "Приключения Реми" украсил настоящий цвет французской киноэлиты: Даниель Отой, Виржини Ледуайен, Людивин Санье.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.