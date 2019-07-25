Джедай в Средневековье, Шерлок во Франции, убийство на острове: кино недели

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В последние выходные июля российский прокат оккупировали французы с детективом о легендарном сыщике Видоке с Венсаном Касселем и экранизацией французского "Оливера Твиста" про приключения сироты Реми. Кроме того, Дэйзи Ридли сменила джедайский меч на средневековое платье в "Офелии", а создатель картин "Ма" и "Прочь" пугает убийствами на необитаемом острове. РИА Новости рассказывает, что смотреть в кино на этой неделе.

Джедай и слизеринец в "Офелии"

На этот раз на "Гамлета" посмотрели женскими глазами, что, конечно, очень в духе мировых трендов. История рассказывается так, как ее видела Офелия (Дэйзи Ридли, облаченная в непривычное платье вместо военной формы с джедайским мечом), поэтому и Гертруда (Наоми Уоттс), мать Гамлета, выходит на первый план.

Хоть фильм и отступает от оригинала, события происходят все те же. В борьбе за трон и интригах принимают участие властолюбивый Клавдий (Клайв Оуэн), Лаэрт (Том Фелтон — Драко Малфой из "Гарри Поттера"), и сам одержимый местью Гамлет (Джордж МакКэй).

© Capella Film Джордж МакКэй и Дэйзи Ридли на съемках фильма "Офелия" 1 из 8 Джордж МакКэй и Дэйзи Ридли на съемках фильма "Офелия" © Capella Film © Capella Film Клайв Оуэн в сцене из фильма "Офелия" 2 из 8 Клайв Оуэн в сцене из фильма "Офелия" © Capella Film © Capella Film Сцена в тронном зале из фильма "Офелия" 3 из 8 Сцена в тронном зале из фильма "Офелия" © Capella Film © Capella Film Дэйзи Ридли в фильме "Офелия" 4 из 8 Дэйзи Ридли в фильме "Офелия" © Capella Film © Capella Film Кадр из фильма "Офелия" 5 из 8 Кадр из фильма "Офелия" © Capella Film © Capella Film Том Фелтон в фильме "Офелия" 6 из 8 Том Фелтон в фильме "Офелия" © Capella Film © Capella Film Джордж МакКэй в фильме "Офелия" 7 из 8 Джордж МакКэй в фильме "Офелия" © Capella Film © Capella Film Джордж МакКэй и Дэйзи Ридли в фильме "Офелия" 8 из 8 Джордж МакКэй и Дэйзи Ридли в фильме "Офелия" © Capella Film 1 из 8 Джордж МакКэй и Дэйзи Ридли на съемках фильма "Офелия" © Capella Film 2 из 8 Клайв Оуэн в сцене из фильма "Офелия" © Capella Film 3 из 8 Сцена в тронном зале из фильма "Офелия" © Capella Film 4 из 8 Дэйзи Ридли в фильме "Офелия" © Capella Film 5 из 8 Кадр из фильма "Офелия" © Capella Film 6 из 8 Том Фелтон в фильме "Офелия" © Capella Film 7 из 8 Джордж МакКэй в фильме "Офелия" © Capella Film 8 из 8 Джордж МакКэй и Дэйзи Ридли в фильме "Офелия" © Capella Film

Атмосферу и антураж создают аутентичные костюмы и украшения (достойные лучших подиумов мира), а также музыка и природа — ленту снимали в исторических локациях по всей Чехии и в Праге (там же, где "Братьев Гримм" Терри Гиллиама). В итоге получилась картина в духе прерафаэлитов.

Шерлок Холмс с французским шармом

© "Экспонента Фильм" Венсан Кассель на съемках фильма "Видок: Охотник на призраков" 1 из 7 Венсан Кассель на съемках фильма "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм" © "Экспонента Фильм" Сцена из фильма "Видок: Охотник на призраков" 2 из 7 Сцена из фильма "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм" © "Экспонента Фильм" Ольга Куриленко в фильме "Видок: Охотник на призраков" 3 из 7 Ольга Куриленко в фильме "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм" © "Экспонента Фильм" Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков" 4 из 7 Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм" © "Экспонента Фильм" Венсан Кассель в фильме "Видок: Охотник на призраков" 5 из 7 Венсан Кассель в фильме "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм" © "Экспонента Фильм" Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков" 6 из 7 Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм" © "Экспонента Фильм" Сцена фильма "Видок: Охотник на призраков" 7 из 7 Сцена фильма "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм" 1 из 7 Венсан Кассель на съемках фильма "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм" 2 из 7 Сцена из фильма "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм" 3 из 7 Ольга Куриленко в фильме "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм" 4 из 7 Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм" 5 из 7 Венсан Кассель в фильме "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм" 6 из 7 Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм" 7 из 7 Сцена фильма "Видок: Охотник на призраков" © "Экспонента Фильм"

В картине "Видок: Охотник на призраков" Венсан Кассель перевоплотился в легендарного французского преступника и сыщика XIX века Эжена Видока.

Действие фильма охватывает тот период жизни героя, когда он бежит из тюрьмы, скрывается то в одном, то другом городе, меняет профессии, а потом, после очередного заключения, в обмен на свободу предлагает властям помощь в борьбе с преступностью.

"Не случайно он остался в памяти потомков и превратился в архетип, — приводят прокатчики слова режиссера Жана-Франсуа Рише. — Представьте себе закоренелого преступника, который не просто встал на путь исправления, но и смог стать шефом полиции. <…> Меня всегда привлекали люди, способные сказать "нет". Так вот, Видок один из таких".

Считается, что Видок создал первое частное детективное агентство, поймал 17 тысяч бандитов, изобрел картотеку преступников, додумался снимать отпечатки обуви с места преступления и послужил прототипом персонажей Эдгара По, Виктора Гюго, Оноре де Бальзака. Даже Пушкин упоминал его в своих эпиграммах.

Кассель мастерски изображает сыщика-авантюриста по прозвищу "король риска", а за красоту на экране отвечает Ольга Куриленко. Она сыграла баронессу де Живерни, которая помогает герою стать негласным императором Парижа.

Остаться в живых

© MEGOGO Distribution Кадр из фильма "Добыча" 1 из 4 Кадр из фильма "Добыча" © MEGOGO Distribution © MEGOGO Distribution На съемках фильма "Добыча" 2 из 4 На съемках фильма "Добыча" © MEGOGO Distribution © MEGOGO Distribution Сцена из фильма "Добыча" 3 из 4 Сцена из фильма "Добыча" © MEGOGO Distribution © MEGOGO Distribution Кадр из фильма "Добыча" 4 из 4 Кадр из фильма "Добыча" © MEGOGO Distribution 1 из 4 Кадр из фильма "Добыча" © MEGOGO Distribution 2 из 4 На съемках фильма "Добыча" © MEGOGO Distribution 3 из 4 Сцена из фильма "Добыча" © MEGOGO Distribution 4 из 4 Кадр из фильма "Добыча" © MEGOGO Distribution

Режиссер хоррора "Ужас Амитивилля: Пробуждение" Франк Халфун снова пугает — в этот раз он забросил на безлюдный остров трудного подростка Тоби. Главный герой думает, что проходит курс выживания в экстремальных условиях, но очень быстро становится понятно: это далеко не так.

Тоби узнает, что на острове, где по ночам происходят странные, таинственные и необъяснимые вещи, он вовсе не один. И теперь надо не просто выжить, но и разгадать все тайны.

Как это бывает с фильмами ужасов, пересказ сюжета не идет им на пользу, поэтому добавим только, что одним из продюсеров картины "Добыча" выступил Джэйсон Блум. Он отвечал за картины "Ма", "Сплит" и "Прочь", поэтому экшн и динамика зрителям гарантированы.

Французский "Оливер Твист"

© Julien Panier / Jerico Даниель Отой в фильме "Приключения Реми" 1 из 4 Даниель Отой в фильме "Приключения Реми" © Julien Panier / Jerico © Julien Panier / Jerico Кадр из фильма "Приключения Реми" 2 из 4 Кадр из фильма "Приключения Реми" © Julien Panier / Jerico © Julien Panier / Jerico Сцена из фильма "Приключения Реми" 3 из 4 Сцена из фильма "Приключения Реми" © Julien Panier / Jerico © Julien Panier / Jerico Кадр из фильма "Приключения Реми" 4 из 4 Кадр из фильма "Приключения Реми" © Julien Panier / Jerico 1 из 4 Даниель Отой в фильме "Приключения Реми" © Julien Panier / Jerico 2 из 4 Кадр из фильма "Приключения Реми" © Julien Panier / Jerico 3 из 4 Сцена из фильма "Приключения Реми" © Julien Panier / Jerico 4 из 4 Кадр из фильма "Приключения Реми" © Julien Panier / Jerico

Отвлечет от ужасов еще одна французская премьера недели, "Приключения Реми". Картина снята по роману Гектора Мало "Без семьи" 1878 года. Это классический сюжет о взрослении подростка, познании мира и самого себя.

Главный герой, мальчик Реми, узнает, что он приемный сын и отправляется в путешествие по Франции, чтобы узнать тайну своего происхождения. Компанию ему составляют уличный музыкант, обезьянка и цирковая собака. Как водится, путники столкнутся с испытаниями, встретят неожиданных героев и узнают много нового.

В России есть своя версия экранизации книги — в 1984 году Владимир Бортко снял одноименную ленту с участием Зиновия Гердта, Юрия Васильева, Филиппа Школьника.