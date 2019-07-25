Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T08:00Z
https://ria.ru/20190725/1556845734.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155682/79/1556827922_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6f3cf9c0b83a562924d6b2bb604c5178.jpg
РИА Новости
Культура

Джедай в Средневековье, Шерлок во Франции, убийство на острове: кино недели

Вчера, 08:00
2860
© Capella FilmКадр из фильма "Офелия"
Кадр из фильма Офелия
© Capella Film
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В последние выходные июля российский прокат оккупировали французы с детективом о легендарном сыщике Видоке с Венсаном Касселем и экранизацией французского "Оливера Твиста" про приключения сироты Реми. Кроме того, Дэйзи Ридли сменила джедайский меч на средневековое платье в "Офелии", а создатель картин "Ма" и "Прочь" пугает убийствами на необитаемом острове. РИА Новости рассказывает, что смотреть в кино на этой неделе.

Джедай и слизеринец в "Офелии"

На этот раз на "Гамлета" посмотрели женскими глазами, что, конечно, очень в духе мировых трендов. История рассказывается так, как ее видела Офелия (Дэйзи Ридли, облаченная в непривычное платье вместо военной формы с джедайским мечом), поэтому и Гертруда (Наоми Уоттс), мать Гамлета, выходит на первый план.
Хоть фильм и отступает от оригинала, события происходят все те же. В борьбе за трон и интригах принимают участие властолюбивый Клавдий (Клайв Оуэн), Лаэрт (Том Фелтон — Драко Малфой из "Гарри Поттера"), и сам одержимый местью Гамлет (Джордж МакКэй).
© Capella Film

Джордж МакКэй и Дэйзи Ридли на съемках фильма "Офелия"

Кадр из фильма Офелия
1 из 8

Джордж МакКэй и Дэйзи Ридли на съемках фильма "Офелия"

© Capella Film
© Capella Film

Клайв Оуэн в сцене из фильма "Офелия"

Кадр из фильма Офелия
2 из 8

Клайв Оуэн в сцене из фильма "Офелия"

© Capella Film
© Capella Film

Сцена в тронном зале из фильма "Офелия"

Кадр из фильма Офелия
3 из 8

Сцена в тронном зале из фильма "Офелия"

© Capella Film
© Capella Film

Дэйзи Ридли в фильме "Офелия"

Кадр из фильма Офелия
4 из 8

Дэйзи Ридли в фильме "Офелия"

© Capella Film
© Capella FilmКадр из фильма "Офелия"
Кадр из фильма Офелия
5 из 8
Кадр из фильма "Офелия"
© Capella Film
© Capella Film

Том Фелтон в фильме "Офелия"

Кадр из фильма Офелия
6 из 8

Том Фелтон в фильме "Офелия"

© Capella Film
© Capella Film

Джордж МакКэй в фильме "Офелия"

Кадр из фильма Офелия
7 из 8

Джордж МакКэй в фильме "Офелия"

© Capella Film
© Capella Film

Джордж МакКэй и Дэйзи Ридли в фильме "Офелия"

Кадр из фильма Офелия
8 из 8

Джордж МакКэй и Дэйзи Ридли в фильме "Офелия"

© Capella Film
1 из 8

Джордж МакКэй и Дэйзи Ридли на съемках фильма "Офелия"

© Capella Film
2 из 8

Клайв Оуэн в сцене из фильма "Офелия"

© Capella Film
3 из 8

Сцена в тронном зале из фильма "Офелия"

© Capella Film
4 из 8

Дэйзи Ридли в фильме "Офелия"

© Capella Film
5 из 8
Кадр из фильма "Офелия"
© Capella Film
6 из 8

Том Фелтон в фильме "Офелия"

© Capella Film
7 из 8

Джордж МакКэй в фильме "Офелия"

© Capella Film
8 из 8

Джордж МакКэй и Дэйзи Ридли в фильме "Офелия"

© Capella Film
Атмосферу и антураж создают аутентичные костюмы и украшения (достойные лучших подиумов мира), а также музыка и природа — ленту снимали в исторических локациях по всей Чехии и в Праге (там же, где "Братьев Гримм" Терри Гиллиама). В итоге получилась картина в духе прерафаэлитов.

Шерлок Холмс с французским шармом

© "Экспонента Фильм"

Венсан Кассель на съемках фильма "Видок: Охотник на призраков"

Кадр из фильма Видок: Охотник на призраков
1 из 7

Венсан Кассель на съемках фильма "Видок: Охотник на призраков"

© "Экспонента Фильм"
© "Экспонента Фильм"

Сцена из фильма "Видок: Охотник на призраков"

Кадр из фильма Видок: Охотник на призраков
2 из 7

Сцена из фильма "Видок: Охотник на призраков"

© "Экспонента Фильм"
© "Экспонента Фильм"

Ольга Куриленко в фильме "Видок: Охотник на призраков"

Кадр из фильма Видок: Охотник на призраков
3 из 7

Ольга Куриленко в фильме "Видок: Охотник на призраков"

© "Экспонента Фильм"
© "Экспонента Фильм"Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков"
Кадр из фильма Видок: Охотник на призраков
4 из 7
Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков"
© "Экспонента Фильм"
© "Экспонента Фильм"

Венсан Кассель в фильме "Видок: Охотник на призраков"

Кадр из фильма Видок: Охотник на призраков
5 из 7

Венсан Кассель в фильме "Видок: Охотник на призраков"

© "Экспонента Фильм"
© "Экспонента Фильм"

Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков"

Кадр из фильма Видок: Охотник на призраков
6 из 7

Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков"

© "Экспонента Фильм"
© "Экспонента Фильм"

Сцена фильма "Видок: Охотник на призраков"

Кадр из фильма Видок: Охотник на призраков
7 из 7

Сцена фильма "Видок: Охотник на призраков"

© "Экспонента Фильм"
1 из 7

Венсан Кассель на съемках фильма "Видок: Охотник на призраков"

© "Экспонента Фильм"
2 из 7

Сцена из фильма "Видок: Охотник на призраков"

© "Экспонента Фильм"
3 из 7

Ольга Куриленко в фильме "Видок: Охотник на призраков"

© "Экспонента Фильм"
4 из 7
Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков"
© "Экспонента Фильм"
5 из 7

Венсан Кассель в фильме "Видок: Охотник на призраков"

© "Экспонента Фильм"
6 из 7

Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков"

© "Экспонента Фильм"
7 из 7

Сцена фильма "Видок: Охотник на призраков"

© "Экспонента Фильм"
В картине "Видок: Охотник на призраков" Венсан Кассель перевоплотился в легендарного французского преступника и сыщика XIX века Эжена Видока.
Действие фильма охватывает тот период жизни героя, когда он бежит из тюрьмы, скрывается то в одном, то другом городе, меняет профессии, а потом, после очередного заключения, в обмен на свободу предлагает властям помощь в борьбе с преступностью.

"Не случайно он остался в памяти потомков и превратился в архетип, — приводят прокатчики слова режиссера Жана-Франсуа Рише. — Представьте себе закоренелого преступника, который не просто встал на путь исправления, но и смог стать шефом полиции. <…> Меня всегда привлекали люди, способные сказать "нет". Так вот, Видок один из таких".

Считается, что Видок создал первое частное детективное агентство, поймал 17 тысяч бандитов, изобрел картотеку преступников, додумался снимать отпечатки обуви с места преступления и послужил прототипом персонажей Эдгара По, Виктора Гюго, Оноре де Бальзака. Даже Пушкин упоминал его в своих эпиграммах.
Кассель мастерски изображает сыщика-авантюриста по прозвищу "король риска", а за красоту на экране отвечает Ольга Куриленко. Она сыграла баронессу де Живерни, которая помогает герою стать негласным императором Парижа.

Остаться в живых

© MEGOGO DistributionКадр из фильма "Добыча"
Кадр из фильма Добыча
1 из 4
Кадр из фильма "Добыча"
© MEGOGO Distribution
© MEGOGO Distribution

На съемках фильма "Добыча"

Кадр из фильма Добыча
2 из 4

На съемках фильма "Добыча"

© MEGOGO Distribution
© MEGOGO Distribution

Сцена из фильма "Добыча"

Кадр из фильма Добыча
3 из 4

Сцена из фильма "Добыча"

© MEGOGO Distribution
© MEGOGO DistributionКадр из фильма "Добыча"
Кадр из фильма Добыча
4 из 4
Кадр из фильма "Добыча"
© MEGOGO Distribution
1 из 4
Кадр из фильма "Добыча"
© MEGOGO Distribution
2 из 4

На съемках фильма "Добыча"

© MEGOGO Distribution
3 из 4

Сцена из фильма "Добыча"

© MEGOGO Distribution
4 из 4
Кадр из фильма "Добыча"
© MEGOGO Distribution
Режиссер хоррора "Ужас Амитивилля: Пробуждение" Франк Халфун снова пугает — в этот раз он забросил на безлюдный остров трудного подростка Тоби. Главный герой думает, что проходит курс выживания в экстремальных условиях, но очень быстро становится понятно: это далеко не так.
Тоби узнает, что на острове, где по ночам происходят странные, таинственные и необъяснимые вещи, он вовсе не один. И теперь надо не просто выжить, но и разгадать все тайны.
Как это бывает с фильмами ужасов, пересказ сюжета не идет им на пользу, поэтому добавим только, что одним из продюсеров картины "Добыча" выступил Джэйсон Блум. Он отвечал за картины "Ма", "Сплит" и "Прочь", поэтому экшн и динамика зрителям гарантированы.

Французский "Оливер Твист"

© Julien Panier / Jerico

Даниель Отой в фильме "Приключения Реми"

Кадр из фильма Приключения Реми
1 из 4

Даниель Отой в фильме "Приключения Реми"

© Julien Panier / Jerico
© Julien Panier / JericoКадр из фильма "Приключения Реми"
Кадр из фильма Приключения Реми
2 из 4
Кадр из фильма "Приключения Реми"
© Julien Panier / Jerico
© Julien Panier / Jerico

Сцена из фильма "Приключения Реми"

Кадр из фильма Приключения Реми
3 из 4

Сцена из фильма "Приключения Реми"

© Julien Panier / Jerico
© Julien Panier / JericoКадр из фильма "Приключения Реми"
Кадр из фильма Приключения Реми
4 из 4
Кадр из фильма "Приключения Реми"
© Julien Panier / Jerico
1 из 4

Даниель Отой в фильме "Приключения Реми"

© Julien Panier / Jerico
2 из 4
Кадр из фильма "Приключения Реми"
© Julien Panier / Jerico
3 из 4

Сцена из фильма "Приключения Реми"

© Julien Panier / Jerico
4 из 4
Кадр из фильма "Приключения Реми"
© Julien Panier / Jerico
Отвлечет от ужасов еще одна французская премьера недели, "Приключения Реми". Картина снята по роману Гектора Мало "Без семьи" 1878 года. Это классический сюжет о взрослении подростка, познании мира и самого себя.
Главный герой, мальчик Реми, узнает, что он приемный сын и отправляется в путешествие по Франции, чтобы узнать тайну своего происхождения. Компанию ему составляют уличный музыкант, обезьянка и цирковая собака. Как водится, путники столкнутся с испытаниями, встретят неожиданных героев и узнают много нового.
В России есть своя версия экранизации книги — в 1984 году Владимир Бортко снял одноименную ленту с участием Зиновия Гердта, Юрия Васильева, Филиппа Школьника.
Фильм "Приключения Реми" украсил настоящий цвет французской киноэлиты: Даниель Отой, Виржини Ледуайен, Людивин Санье.
Кадр из фильма Искусство обмана
20 июля, 08:00
Львы, воришки и шведские ужасы — что нового в кино
1701301
КультураШерлок ХолмсГарри ПоттерОльга КуриленкоВенсан КассельЭдгар Аллан ПоАлександр ПушкинВладимир БорткоФранцияРоссияПариж
Рекомендуем
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
РИА
Новости
Дальнейшее потепление климата может привести к глобальной войне за ресурсы
Ученые: потепление климата на четыре градуса может привести к мировой войне
Девушка Бориса Джонсона Керри Саймонс на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019
Молодая, амбициозная, скандальная. Что известно о спутнице Бориса Джонсона
Доллары
Билет в один конец: доллар лишают статуса мировой резервной валюты
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире партии Слуга народа после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Чего не нужно ждать от новой украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Украина дает миру уникальный урок демократии
Место сбора участников штурма военной базы Зона 51 в США у шоссе 95 в Неваде
Пятно на карте. Почему американцы готовы штурмовать "Зону 51"
Олег Заикин
Доставщик смерти. История маньяка, убивавшего по всей России
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Признание "частного ЦРУ": газопровод в обход Украины будет строиться дальше
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
В Италии сообщили Европе "плохую новость" из-за развала ДРСМД
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Советник Зеленского рассказал об историческом союзе с "независимым Крымом"
В дрейфующем ледовом лагере Барнео в районе Северного полюса в Арктике
Откровения вахтовиков, которые месяцами, а то и годами не бывают дома
Журнал Newsweek поместил на обложку "подрывающего демократию" Путина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния