Доставщик смерти. История маньяка, убивавшего по всей России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Тройное убийство в Екатеринбурге, несколько изнасилований в Уфе, десятки краж и грабежей в Оренбурге, Казани и других городах — в начале нулевых в России орудовал маньяк-гастролер Олег Заикин. Он постоянно переезжал из региона в регион, поэтому вычислить его было крайне сложно. В День сотрудника органов следствия РИА Новости рассказывает, как удалось обезвредить одного из самых жестоких серийных убийц современности, совершившего более 100 преступлений.

Опасный квартирант

Осенью 2005-го Екатеринбург потрясло тройное убийство: жертвами стали две женщины и пятилетняя девочка. Их изнасиловали и задушили. Оперативники выяснили, что в последнее время одна из погибших довольно тесно общалась с соседом, который пару месяцев назад снял квартиру на этой же лестничной площадке.

Однако поговорить с ним не удалось — квартирант скрылся. Еще больше насторожило то, что ни в комнате, ни в ванной, ни на кухне не обнаружили ни одного отпечатка пальцев. Похоже, действовал опытный преступник.

Опасения подтвердились, когда с помощью свидетелей установили личность квартиранта: уроженец Бурятии Олег Заикин более пяти лет находился в федеральном розыске.

"Он родился в поселке недалеко от Улан-Удэ. В школе учился плохо, с первых классов начал воровать, — рассказывает РИА Новости экс-следователь по особо важным делам прокуратуры Республики Башкортостан, полковник юстиции в отставке Виктор Гурьев. — В детстве его часто била мать, что, видимо, на нем отразилось. В 1999-м он дезертировал из армии, за что и был объявлен в розыск".

Кровавое турне

После нескольких преступлений в Бурятии Заикин отправился на Урал. Приезжая в незнакомый город, снимал комнату в коммуналке или квартиру.

"Заикин украл у сотрудника ФСИН удостоверение участника боевых действий, — продолжает Гурьев. — Этот документ он, как правило, и показывал хозяевам, у которых арендовал жилплощадь. Либо уверял их, что отдал паспорт на временную регистрацию, а сам, разумеется, представлялся другим именем".

Заикин грабил квартиры по хорошо отработанной схеме. Ночью проникал внутрь через форточку. Пока хозяева спали, тихо искал деньги, драгоценности, телефоны и так же бесшумно выходил через дверь. Чтобы не оставлять отпечатков, пальцы обматывал скотчем. Орудовал вор не там, где останавливался — выбирал отдаленные районы. В городе, где он появлялся, резко увеличивалось количество квартирных краж.

Каждая "командировка" Заикина длилась всего пару месяцев и непременно заканчивалась жестоким убийством. Затем маньяк вновь менял дислокацию. В начале нулевых его поисками занимались следователи сразу нескольких регионов, за любую информацию о так называемом Бурятском Чикатило МВД обещало денежное вознаграждение.

Правоохранительные органы ломали голову над тем, где объявится серийник, а он продолжал кровавые гастроли. Екатеринбург, Казань, Челябинск, Тюмень, Оренбург — в каждом областном центре Заикин убил и изнасиловал несколько человек, совершил десятки краж и грабежей.

Бдительная пенсионерка

В сентябре 2006-го неизвестный ночью проник в одну из квартир Уфы, в которой находились 42-летняя женщина и ее 13-летняя племянница. Вор старался действовать тихо, но все же разбудил хозяев. Тогда он выхватил огромный нож и, угрожая им, изнасиловал тетю девочки, а затем скрылся, прихватив деньги, телефоны и другие ценности.

Оперативники быстро выяснили, что "форточником" был "старый знакомый" едва ли не всех уральских силовиков Олег Заикин. Еще спустя неделю он прямо на улице изнасиловал 13-летнюю школьницу, нанеся ей шесть ножевых ранений. Потерпевшая выжила чудом.

Ориентировка на Заикина Ориентировка на Заикина

"Мы установили район, в котором жил преступник, кольцо вокруг него постепенно сжималось. Кроме того, в магазинах и других общественных местах были расклеены его фотографии, — вспоминает следователь. — Вскоре в милицию позвонила жительница одного из домов и сообщила, что ее сосед по коммуналке очень похож на человека с ориентировки".

Оперативники наведались к Заикину рано утром. Тот был с тяжелого похмелья и не сразу понял цель их визита. "Он показал удостоверение участника боевых действий и сообщил, что приехал в Уфу по работе, — говорит Гурьев. — На что ему ответили: давай командировочное, собирай манатки, поедешь в еще одну командировку".

Уже потом на допросе Заикин признался, что почуял опасность и собирался покинуть город на следующий день. Но не успел.

"Смертный приговор"

"Заикин сразу попросил, чтобы в СИЗО его определили в одиночку, так как понимал, что после изнасилования 13-летней девочки, которое вызвало в городе широкий общественный резонанс, в общей камере ему придется несладко, — объясняет следователь. — На допросах пытался вести себя изворотливо. Постоянно с нами торговался: мол, если купите мне сигареты, расскажу про еще один эпизод. Впрочем, доказательств у нас и так хватало".

После задержания Заикина в Уфу один за другим наведывались следователи из соседних регионов. В общей сложности на счету маньяка — 11 убийств, десятки изнасилований, краж и грабежей. Всего более 100 преступлений.

"Хотя Заикин был довольно скрытным и скользким, он умело втирался в доверие к женщинам. Рассказывал, что вот он, бедный и несчастный, прошел горячие точки, жил по совести, а жена его бросила, — заключает следователь. — Причем сам по себе он был очень трусливый, потому и выбирал только тех, кто не мог оказать серьезного сопротивления. Издеваясь над жертвами, он получал большое удовлетворение".

После сбора доказательной базы все материалы передали в Генеральную прокуратуру. Заикину грозил пожизненный срок, однако дожидаться, пока его отправят в колонию особого режима, маньяк не стал. В ноябре 2006-го он покончил с собой в камере СИЗО.