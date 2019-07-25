Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T10:30Z
https://ria.ru/20190725/1556844271.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155684/05/1556840551_0:171:356:371_1036x0_80_0_0_dcff445c24674cb16923a65ce57fd7c1.jpg
РИА Новости

Доставщик смерти. История маньяка, убивавшего по всей России

Вчера, 08:00
31387
© Фото с ориентировкиОлег Заикин
Олег Заикин
© Фото с ориентировки
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Тройное убийство в Екатеринбурге, несколько изнасилований в Уфе, десятки краж и грабежей в Оренбурге, Казани и других городах — в начале нулевых в России орудовал маньяк-гастролер Олег Заикин. Он постоянно переезжал из региона в регион, поэтому вычислить его было крайне сложно. В День сотрудника органов следствия РИА Новости рассказывает, как удалось обезвредить одного из самых жестоких серийных убийц современности, совершившего более 100 преступлений.

Опасный квартирант

Осенью 2005-го Екатеринбург потрясло тройное убийство: жертвами стали две женщины и пятилетняя девочка. Их изнасиловали и задушили. Оперативники выяснили, что в последнее время одна из погибших довольно тесно общалась с соседом, который пару месяцев назад снял квартиру на этой же лестничной площадке.
Таксист Дмитрий Лебедь
16 мая 2018, 08:00
Черный Лебедь: почему маньяка-таксиста не могли поймать пять лет
Однако поговорить с ним не удалось — квартирант скрылся. Еще больше насторожило то, что ни в комнате, ни в ванной, ни на кухне не обнаружили ни одного отпечатка пальцев. Похоже, действовал опытный преступник.
Опасения подтвердились, когда с помощью свидетелей установили личность квартиранта: уроженец Бурятии Олег Заикин более пяти лет находился в федеральном розыске.
"Он родился в поселке недалеко от Улан-Удэ. В школе учился плохо, с первых классов начал воровать, — рассказывает РИА Новости экс-следователь по особо важным делам прокуратуры Республики Башкортостан, полковник юстиции в отставке Виктор Гурьев. — В детстве его часто била мать, что, видимо, на нем отразилось. В 1999-м он дезертировал из армии, за что и был объявлен в розыск".
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкСотрудники милиции сидят в дежурной машине
Сотрудники милиции сидят в дежурной машине
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
Сотрудники милиции сидят в дежурной машине

Кровавое турне

После нескольких преступлений в Бурятии Заикин отправился на Урал. Приезжая в незнакомый город, снимал комнату в коммуналке или квартиру.
"Заикин украл у сотрудника ФСИН удостоверение участника боевых действий, — продолжает Гурьев. — Этот документ он, как правило, и показывал хозяевам, у которых арендовал жилплощадь. Либо уверял их, что отдал паспорт на временную регистрацию, а сам, разумеется, представлялся другим именем".
Заикин грабил квартиры по хорошо отработанной схеме. Ночью проникал внутрь через форточку. Пока хозяева спали, тихо искал деньги, драгоценности, телефоны и так же бесшумно выходил через дверь. Чтобы не оставлять отпечатков, пальцы обматывал скотчем. Орудовал вор не там, где останавливался — выбирал отдаленные районы. В городе, где он появлялся, резко увеличивалось количество квартирных краж.
Попков показывает, как зарезал одну из девушек
10 декабря 2018, 08:00
Забирая жизни. История самого страшного маньяка России Михаила Попкова
Каждая "командировка" Заикина длилась всего пару месяцев и непременно заканчивалась жестоким убийством. Затем маньяк вновь менял дислокацию. В начале нулевых его поисками занимались следователи сразу нескольких регионов, за любую информацию о так называемом Бурятском Чикатило МВД обещало денежное вознаграждение.
Правоохранительные органы ломали голову над тем, где объявится серийник, а он продолжал кровавые гастроли. Екатеринбург, Казань, Челябинск, Тюмень, Оренбург — в каждом областном центре Заикин убил и изнасиловал несколько человек, совершил десятки краж и грабежей.

Бдительная пенсионерка

В сентябре 2006-го неизвестный ночью проник в одну из квартир Уфы, в которой находились 42-летняя женщина и ее 13-летняя племянница. Вор старался действовать тихо, но все же разбудил хозяев. Тогда он выхватил огромный нож и, угрожая им, изнасиловал тетю девочки, а затем скрылся, прихватив деньги, телефоны и другие ценности.
Оперативники быстро выяснили, что "форточником" был "старый знакомый" едва ли не всех уральских силовиков Олег Заикин. Еще спустя неделю он прямо на улице изнасиловал 13-летнюю школьницу, нанеся ей шесть ножевых ранений. Потерпевшая выжила чудом.
Ориентировка на Заикина
Ориентировка на Заикина
Ориентировка на Заикина
"Мы установили район, в котором жил преступник, кольцо вокруг него постепенно сжималось. Кроме того, в магазинах и других общественных местах были расклеены его фотографии, — вспоминает следователь. — Вскоре в милицию позвонила жительница одного из домов и сообщила, что ее сосед по коммуналке очень похож на человека с ориентировки".
Оперативники наведались к Заикину рано утром. Тот был с тяжелого похмелья и не сразу понял цель их визита. "Он показал удостоверение участника боевых действий и сообщил, что приехал в Уфу по работе, — говорит Гурьев. — На что ему ответили: давай командировочное, собирай манатки, поедешь в еще одну командировку".
Уже потом на допросе Заикин признался, что почуял опасность и собирался покинуть город на следующий день. Но не успел.
Алексей Фалькин
18 апреля 2018, 08:00
Маньяк с добрым лицом: как бывший спасатель насиловал и убивал девушек

"Смертный приговор"

"Заикин сразу попросил, чтобы в СИЗО его определили в одиночку, так как понимал, что после изнасилования 13-летней девочки, которое вызвало в городе широкий общественный резонанс, в общей камере ему придется несладко, — объясняет следователь. — На допросах пытался вести себя изворотливо. Постоянно с нами торговался: мол, если купите мне сигареты, расскажу про еще один эпизод. Впрочем, доказательств у нас и так хватало".
После задержания Заикина в Уфу один за другим наведывались следователи из соседних регионов. В общей сложности на счету маньяка — 11 убийств, десятки изнасилований, краж и грабежей. Всего более 100 преступлений.
"Хотя Заикин был довольно скрытным и скользким, он умело втирался в доверие к женщинам. Рассказывал, что вот он, бедный и несчастный, прошел горячие точки, жил по совести, а жена его бросила, — заключает следователь. — Причем сам по себе он был очень трусливый, потому и выбирал только тех, кто не мог оказать серьезного сопротивления. Издеваясь над жертвами, он получал большое удовлетворение".
© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера
© Depositphotos / cunaplus
Тюремная камера
После сбора доказательной базы все материалы передали в Генеральную прокуратуру. Заикину грозил пожизненный срок, однако дожидаться, пока его отправят в колонию особого режима, маньяк не стал. В ноябре 2006-го он покончил с собой в камере СИЗО.
Добавим, что, по словам следователя, обещанную награду пенсионерка, сообщившая точное местонахождение серийного убийцы, так и не получила. Уфимские оперативники скинулись сами и в знак благодарности купили ей холодильник.
17127214713
Обсудить 2
Происшествия
Рекомендуем
Сбежавший в Армавире преступник Антон Санников
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
РИА
Новости
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
В дрейфующем ледовом лагере Барнео в районе Северного полюса в Арктике
Откровения вахтовиков, которые месяцами, а то и годами не бывают дома
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Лента
новостей
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Лососевая путина
Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в Раменском
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Последствия ДТП в Аргаяшском районе Челябинской области. 25 июля 2019
В Челябинской области пять человек погибли при столкновении двух ВАЗов
Дальнейшее потепление климата может привести к глобальной войне за ресурсы
Ученые: потепление климата на четыре градуса может привести к мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
В Подмосковье мужчина жестоко расправился с женщиной на детской площадке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния