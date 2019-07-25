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РИА Новости

Пятно на карте. Почему американцы готовы штурмовать "Зону 51"

Вчера, 08:00
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© AFP 2019 / Getty Images / David BeckerМесто сбора участников штурма военной базы "Зона 51" в США у шоссе 95 в Неваде
Место сбора участников штурма военной базы Зона 51 в США у шоссе 95 в Неваде
© AFP 2019 / Getty Images / David Becker
Место сбора участников штурма военной базы "Зона 51" в США у шоссе 95 в Неваде
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Многометровые бетонные укрепления, сложные системы безопасности и строжайшая секретность — особо защищенные военные объекты всегда вызывали большой общественный интерес. В соцсетях набирает популярность шуточная акция, на которую подписались уже более миллиона американцев. Речь идет о штурме самой секретной военной базы в мире — "Зоны 51". Надо туда проникнуть и рассказать, что там происходит. О "Зоне" и других военных объектах США, будоражащих умы конспирологов, — в материале РИА Новости.

Запретная зона

Военная база ВВС США "Зона 51" (Area 51) расположена в штате Невада в 130 километрах от Лас-Вегаса, прямо на берегу высохшего озера Грум-Лейк. Базу построили в 1955-м, но власти признали ее существование только в 2013-м. Согласно официальной информации, "Зона 51" предназначена для испытания прототипов летательных аппаратов, экспериментальных и перспективных систем вооружения.
В частности, здесь обкатывали высотные разведчики Lockheed U2, A-12 и SR-71, а также невидимки F-117 Nighthawk. По неподтвержденным данным, сейчас американцы проверяют в "Зоне 51" сверхсекретный гиперзвуковой стратегический самолет SR-91 Aurora, развивающий скорость до 20 тысяч километров в час.
© Фото : U.S. Air Force/ Staff Sgt. Aaron Allmon IIАмериканский бомбардировщик-невидимка F-117
Американский бомбардировщик-невидимка F-117
© Фото : U.S. Air Force/ Staff Sgt. Aaron Allmon II
Американский бомбардировщик-невидимка F-117
"Зона 51" находится под круглосуточной охраной высшего класса. Территория обозначена оранжевыми столбами, а многочисленные таблички предупреждают, что патрульные имеют право применять оружие при попытке проникнуть на объект. Периметр окружен множеством видеокамер; датчики движения, размещенные в нескольких километрах от базы, выявляют нарушителей еще на подходах. Воздушное пространство закрыто. Здесь могут летать только самолеты, доставляющие сотрудников базы на работу.
© flickr.com/dsearls"Зона 51"
Зона 51
© flickr.com/dsearls
"Зона 51"
Однако засекреченность сыграла с "Зоной 51" злую шутку и привлекла пристальное внимание общественности. Название базы фигурирует в десятках кинофильмов, книгах, различных статьях, в основном о пришельцах и внеземных цивилизациях. "Зона 51" обросла многочисленными мифами, порой самыми абсурдными. Некоторые конспирологи, например, уверены, что военные изучают здесь пришельцев, попавших в их руки после крушений космических кораблей. Другие считают, что инопланетян клонируют и ставят над ними эксперименты.
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В середине июля в социальной сети Facebook более миллиона человек собрались штурмовать "Зону 51", чтобы воочию увидеть инопланетян. И хотя это больше похоже на шуточную акцию, Вашингтон отнесся к этой затее вполне серьезно. Так, представитель ВВС Лора Макэндрюс заявила, что Военно-воздушные силы защитят "Зону 51" от "штурма". "Это действующий полигон для учений ВВС США. Мы не советуем никому пытаться проникнуть на территорию, где мы тренируем американские вооруженные силы", — сказала она газете Washington Post.
Ранее издание Politico сообщило, что американские сенаторы провели закрытые слушания по проблеме НЛО. Военные проинформировали сенаторов о встречах пилотов с такими объектами. Представитель сенатора Марка Уорнера, вице-президента комитета по разведке, подтвердила, что в конгрессе обсуждают этот вопрос.
© Фото : NASAСпутниковый снимок "Зоны 51"
Спутниковый снимок Зоны 51
© Фото : NASA
Спутниковый снимок "Зоны 51"

Мечта уфологов

База "Райт-Паттерсон" в штате Огайо приобрела известность в связи с так называемым Розуэлльским инцидентом, произошедшим в июле 1947-го. Предполагается, что тогда в Нью-Мексико разбился корабль инопланетян. Его обломки и останки пришельцев якобы хранились на "Райт-Паттерсон" в "Ангаре 18".
CC BY-SA 4.0 / KLaRock / Национальный музей Военно-воздушных сил США на авиабазе ВВС США "Райт-Паттерсон"
Национальный музей Военно-воздушных сил США на авиабазе ВВС США Райт-Паттерсон
CC BY-SA 4.0 / KLaRock /
Национальный музей Военно-воздушных сил США на авиабазе ВВС США "Райт-Паттерсон"
Официальных подтверждений этому, конечно, нет. Догадки строятся на интервью бывших военнослужащих и местных жителей. Интерес к базе был настолько высок, что один из сенаторов пытался получить доступ в "Ангар 18". Ему не только отказали, но и намекнули, что не следует даже пытаться об этом спрашивать.
Еще тут находится крупнейший музей ВВС США, где собраны сотни экспонатов.
© Фото : Public domainНациональный музей Военно-воздушных сил США на авиабазе ВВС США "Райт-Паттерсон"
Национальный музей Военно-воздушных сил США на авиабазе ВВС США Райт-Паттерсон
© Фото : Public domain
Национальный музей Военно-воздушных сил США на авиабазе ВВС США "Райт-Паттерсон"

Бункер судного дня

Один из самых секретных подземных объектов — командный пункт командования Воздушно-космической обороны США (NORAD). Эта служба контролирует воздушное пространство страны и предупреждает о воздушном и ракетном нападении.
Объект построили под горой Шайенн в Колорадо в начале 1960-х — в самый разгар холодной войны. Это целый город, уходящий под землю на десятки метров. В горе пробурили три тоннеля длиной 180 метров (высота — 20, ширина — 15), которые пересекались еще с четырьмя, образуя своего рода решетку. Оборудовали несколько изолированных друг от друга помещений из прочной низкоуглеродистой стали с системой пружин для поглощения колебаний от землетрясений и взрывов.
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По некоторым данным, бункеры могут выдержать ядерный взрыв мощностью 30 мегатонн, произошедший в двух километрах от комплекса. Вход в командный пункт закрывают две "двери" весом более 20 тонн каждая. Комплекс полностью автономный. Здесь есть запас воды и пищи на сотни человек, имеется несколько электрогенераторов.
В 2006-м комплекс законсервировали, чтобы не тратиться на его содержание. Однако в апреле 2015-го Пентагон решил вернуть противоатомный бункер в строй.
© Фото : Public domainВход в подземный комплекс NORAD (Центр объединенного командования Воздушно-космической обороны Северной Америки, Cheyenne Mountain Operations Center)
Вход в подземный комплекс NORAD (Центр объединённого командования воздушно-космической обороны Северной Америки, Cheyenne Mountain Operations Center)
© Фото : Public domain
Вход в подземный комплекс NORAD (Центр объединенного командования Воздушно-космической обороны Северной Америки, Cheyenne Mountain Operations Center)
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ВВС СШАРоссияСШАБезопасность
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