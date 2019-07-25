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РИА Новости
Туризм

На Камчатке удалось сделать редкие фотографии маленьких евражек

Вчера, 02:09
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© РИА Новости / Иван ШмытковЕвражка
Евражка
© РИА Новости / Иван Шмытков
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сотрудникам Кроноцкого заповедника удалось сфотографировать детенышей евражки (берингийского суслика), сообщает пресс-служба заказника.
Ранее в архиве заповедника не было фотографий юных берингийских сусликов, пояснили специалисты, ведь евражки тщательно скрывают свои семьи от посторонних глаз.
Редкие кадры удалось сделать инспектору Алексею Маслову, он смог не только запечатлеть молодых грызунов, но и проследить за их взрослением.
"За неделю маленькие суслики почти догнали родителей, перестали бояться камеры и даже проверяли, хорошо ли они получились на снимках", - комментируют в пресс-службе.
Возможность наблюдать за дикими животными в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Кроноцкий биосферный заповедник расположен на востоке полуострова, территория включает в себя Долину гейзеров, несколько вулканов и озер.
На этой территории водятся бурые медведи, дикие северные олени, лоси, лисицы, росомахи, горностаи и другие животные.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатка
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