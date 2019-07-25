На Камчатке удалось сделать редкие фотографии маленьких евражек

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сотрудникам Кроноцкого заповедника удалось сфотографировать детенышей евражки (берингийского суслика), Сотрудникам Кроноцкого заповедника удалось сфотографировать детенышей евражки (берингийского суслика), сообщает пресс-служба заказника.

Ранее в архиве заповедника не было фотографий юных берингийских сусликов, пояснили специалисты, ведь евражки тщательно скрывают свои семьи от посторонних глаз.

Редкие кадры удалось сделать инспектору Алексею Маслову, он смог не только запечатлеть молодых грызунов, но и проследить за их взрослением.

"За неделю маленькие суслики почти догнали родителей, перестали бояться камеры и даже проверяли, хорошо ли они получились на снимках", - комментируют в пресс-службе.

Возможность наблюдать за дикими животными в их естественной среде привлекает туристов на Камчатку. Кроноцкий биосферный заповедник расположен на востоке полуострова, территория включает в себя Долину гейзеров, несколько вулканов и озер.