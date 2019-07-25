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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали о "горящих турах" на последние выходные июля

Вчера, 06:32
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Кипр. Лимасол
Зарубежные страны. Кипр. Лимасол
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В Болгарии, на Кипре, в Доминикане, Мексике и Таиланде в последние выходные лета можно отдохнуть со скидкой до 40%. Туроператоры активно предлагают "горящие туры", сообщает АТОР.
В конце июля по ряду направлений туристы могут найти предложения на ближайшие даты вылета (вплоть до 5 августа) по ценам, которые существенно ниже, чем обычно.
Так, дисконт на путевки в Болгарию, на Кипр, в Доминикану, Мексику и Таиланд достигает 40%. На 10-15% дешевле туроператоры предлагают отдохнуть в Германии и во Вьетнаме. Есть выгодные варианты и по Турции.
Сейчас цены на путевки на десять ночей на двоих с завтраками, с вылетом в ближайшую пятницу и выходные на Кипр начинаются от 57 тысяч рублей, в Болгарию – от 31 тысячи, в Мексику – от 95 тысяч, в Таиланд – от 85 тысяч, во Вьетнам - от 101 тысячи, в Грецию – от 65 тысяч рублей, сообщает АТОР. В Доминикану можно приобрести тур за 120 тысяч. Цены на отдых в Турции на эти же даты - от 37,5 тысяч рублей на двоих за десять ночей.
В стоимость программ входит авиаперелет, проживание, медстраховка и питание на двоих (обычно - только завтраки, но в Доминикане и Турции - "все включено").
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