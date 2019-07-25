Эксперты рассказали о "горящих турах" на последние выходные июля

Так, дисконт на путевки в Болгарию, на Кипр, в Доминикану, Мексику и Таиланд достигает 40%. На 10-15% дешевле туроператоры предлагают отдохнуть в Германии и во Вьетнаме. Есть выгодные варианты и по Турции.

Сейчас цены на путевки на десять ночей на двоих с завтраками, с вылетом в ближайшую пятницу и выходные на Кипр начинаются от 57 тысяч рублей, в Болгарию – от 31 тысячи, в Мексику – от 95 тысяч, в Таиланд – от 85 тысяч, во Вьетнам - от 101 тысячи, в Грецию – от 65 тысяч рублей, сообщает АТОР. В Доминикану можно приобрести тур за 120 тысяч. Цены на отдых в Турции на эти же даты - от 37,5 тысяч рублей на двоих за десять ночей.