День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля. Праздник был учрежден постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.

Выбор даты объясняется тем, что 25 июля (5 августа по новому стилю) 1713 года был издан именной указ Петра I о создании следственной канцелярии гвардии майора Семеновского полка Михаила Волконского, которая явилась первым государственным органом России, наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия с установленным статусом непосредственного подчинения главе государства. К подследственности "майорских" следственных канцелярий были отнесены дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности, в первую очередь о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти (взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество). Непосредственная подчиненность главе государства и независимость от иных высших органов государственной власти позволили обеспечить объективность и беспристрастность "майорских" следственных канцелярий при осуществлении уголовного преследования должностных лиц.

После смерти Петра I учрежденные им независимые следственные органы упразднили, а концепция вневедомственной модели организации следственных органов была надолго забыта. С 1723 до 1860 года расследованием преступлений занимались, по сути, неспециализированные судебные и административные органы – Главная полицмейстерская канцелярия, Сыскной приказ, нижние земские суды и основанные в 1782 году управы благочиния.

Указом Александра I от 10 сентября (29 августа по старому стилю) 1808 года в Санкт-Петербурге была учреждена должность следственных приставов. Эти приставы состояли в штате городской полиции, входившей в систему министерства внутренних дел (в 1810-1819 годах – министерства полиции). Однако организационная подчиненность следственной службы руководству МВД и связанная с этим незаинтересованность ведомства в уголовном преследовании должностных лиц органов государственной власти привела к росту коррупции и сопутствующих ей видов преступности.

В результате судебной реформы 1860 года следственные органы были выведены из состава полиции и переданы в организационную структуру судов. В 44 губерниях Российской империи были введены должности судебных следователей (указ императора Александра II от 20 июня (8 июня по старому стилю) 1860 года). На них возлагалось производство следствия по всем преступлениям, относящимся к ведению судов. За полицией оставалось расследование незначительных преступлений и проступков. Контроль за следователями осуществлялся исключительно судами, которые могли приостанавливать и прекращать следствие, давать следователями предписания, отменять их распоряжения.

Немного позже был введен аппарат военных следователей, которые согласно положениям Военно-судебного устава 1867 года состояли при военно-окружных судах.

В таком виде следственная служба развивалась до Октябрьской революции 1917 года , когда на основании декрета Совета народных комиссаров (СНК) от 7 декабря (24 ноября по старому стилю) 1917 года "О суде" институт судебных следователей был упразднен. В новой стране следственные подразделения стали создаваться практически при всех правоохранительных органах, в том числе судебных. 22 ноября 1918 года был образован единый следственный отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), 11 августа 1921 года ‑ следственная часть при Президиуме ВЧК. Начиная с августа 1918 года, формировались следственные подотделы либо при каждом отделе губернской или уездной ЧК либо при соответствующем органе в целом.

В мае 1922 года надзор за производством предварительного следствия был возложен на прокуратуру, а в сентябре 1928 года следователи были полностью выведены из подчинения судов и переданы в ведение прокуроров. Согласно постановлению Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и СНК СССР от 30 января 1929 года, военные следователи перешли в подчинение органов военной прокуратуры.

В июне 1936 года органы прокуратуры и следствия отделились от наркоматов юстиции союзных и автономных республик, и перешли в исключительное подчинение прокурора СССР. По постановлению СНК СССР от 5 ноября 1936 года "О структуре Прокуратуры Союза ССР" в Прокуратуре СССР был учрежден следственный отдел. В 1938-1939 годах следственные подразделения учредили также в органах госбезопасности и милиции, подведомственных в то время Народному комиссариату внутренних дел (НКВД) СССР. Следственным аппаратом располагало и созданное в апреле 1943 года Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны.

Дальнейшее развитие следственного аппарата связано исключительно с периодическими перераспределениями функции предварительного следствия между прокуратурой и органами внутренних дел. В ходе судебной реформы 1956-1964 годов было упразднено министерство внутренних дел. Во вновь созданном ведомстве, названном министерством охраны общественного порядка, следственного подразделения не было. В результате объем дел, расследуемых следственными подразделениями органов прокуратуры, значительно возрос.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года в министерстве охраны общественного порядка (позже снова преобразованном и переименованным в министерство внутренних дел) было создано следственное подразделение. При этом часть штатной численности следователей прокуратуры была передана в министерство охраны общественного порядка. Постепенно круг дел, подследственных следователям органов внутренних дел, стал расширяться. К 1990 году в их ведении находилось свыше 90% уголовных дел, а следователей прокуратуры – всего 9,1%.

На протяжении последующих нескольких лет неоднократно предпринимались попытки внести законопроекты о реформировании следственных органов, но неизменно мешала нестабильная политическая ситуация в стране. Лишь в 2007 году были приняты нормативные правовые акты, которыми из компетенции прокурора были исключены полномочия по процессуальному руководству следствием. В результате следственный аппарат органов прокуратуры стал относительно самостоятельным ведомством.

Окончательное восстановление петровской вневедомственной модели организации следствия произошло 15 января 2011 года , когда вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 года "О Следственном комитете Российской Федерации". Этот документ установил, что руководство деятельностью вновь созданного следственного органа осуществляет президент Российской Федерации.

В настоящее время Следственный комитет не входит ни в структуру какого-либо органа государственной власти, ни в какую-либо из ветвей государственной власти.

Председатель Следственного комитета РФ назначается на должность и освобождается от должности главой государства без одобрения органа законодательной власти, как это было ранее.

Руководит Следственным комитетом РФ генерал юстиции Александр Бастрыкин.