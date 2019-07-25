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26 июля: Собор архангела Гавриила

10:00
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Религиозные праздники 26 июля
Собор архангела Гавриила
Архангел Гавриил (буквально "Всевышний – сила моя"), в иудаизме – Габриэль, в исламе – Джабраил — один из семи главных ангелов. Он несколько раз упомянут в Библии как небесный вестник, которого Бог посылает к людям, чтобы передать свою волю. Он являлся пророку Даниилу и раскрывал ему тайны пришествия Мессии, гонений антихриста и конца мира (Дан. 8, 16, 9-21), а перед пришествием Сына Божия в мир явился в храме старцу Захарии и сообщил ему о чудесном зачатии Иоанна Предтечи.
Через шесть месяцев архангел Гавриил в Назарете принес Деве Марии весть, что она избрана стать Матерью Спасителя (Лк. 1), а потом открыл святому Иосифу Обручнику во сне тайну воплощения Сына Божия, предупредил о замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с Младенцем и Богородицей. По церковному преданию, это от него жены-мироносицы услышали радостную весть о Воскресении Христовом и именно он был послан возвестить Богоматери день ее Успения.
На иконах архангел Гавриил изображается иногда с райской ветвью или белой лилией в руке, которую, по преданию, он принес Деве Марии в день Благовещения, или со свечой и зеркалом из яшмы — символом того, что пути Божии до времени бывают не ясны, но постигаются изучением слова Божия и "послушанием голосу совести".
На Большом государственном гербе Российской империи он вместе с архангелом Михаилом держит главный щит с двуглавым орлом. В византийской традиции существовал общий культ архангелов Гавриила и Михаила. Но с IX века помимо их совместного празднования в Константинополе стали отмечать Собор архангела Гавриила на следующий день после Благовещения (8 апреля по новому стилю), а впоследствии, с распространением Иерусалимского устава, было установлено еще одно празднование – 26 июля (по новому стилю). Поводом к его установлению, вероятно, послужило освящение в ХVII веке в Константинополе храма во имя архангела Гавриила.
В исламе архангел Гавриил (Джабраил) считается ангелом-покровителем пророка Мухаммеда: по преданию, именно он передал пророку Коран и он же унес его на небо.
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