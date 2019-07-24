Кандидат от "Оппозиционной платформы" заявил о фальсификациях на выборах

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова

Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Погодин подал иск в Донецкий окружной административный суд из-за фальсификаций на выборах в Раду в 52-м округе, сообщает в среду пресс-служба политсилы.

"Сегодня мы подали в суд относительно ряда грубых нарушений избирательного законодательства со стороны Окружной избирательной комиссии №52, среди которых: оглашение перерыва в непрерывном заседании окружной комиссии, принятие протоколов без подписи от участковых комиссий, принятие протоколов позже установленного законом срока. Все эти факты грубо противоречат избирательному законодательству и ставят под вопрос честность выборов в 52-м округе", – цитирует Погодина пресс-служба на сайте партии.

Внеочередные выборы в Раду прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно. После обработки 99,3% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,01%.