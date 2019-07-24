Рогозин сравнил "участников" новой лунной гонки по версии Time с лунатиками

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал обложку журнала Time, на которой Россию исключили из участников новой лунной гонки.
"Группа лунных энтузиастов по версии Time", - написал он в своем Twitter, прикрепив изображение ходящего по крыше дома лунатика.
Это изображение опубликовано рядом с обложкой журнала.
Июльская обложка Time использует мотивы номера, опубликованного в декабре 1968 года – к Луне наперегонки стремятся советский космонавт и американский астронавт.
Новая картинка повторяет макет предыдущей за исключением состава соревнующихся: теперь это астронавты США, Китая и частных фирм-разработчиков – SpaceX и Blue Origin.
Номер журнала, посвященный космической теме, был приурочен к высадке на Луне первого человека, которым стал американец Нил Армстронг.