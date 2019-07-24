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РИА Новости

Рогозин сравнил "участников" новой лунной гонки по версии Time с лунатиками

Вчера, 23:19
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал обложку журнала Time, на которой Россию исключили из участников новой лунной гонки.
"Группа лунных энтузиастов по версии Time", - написал он в своем Twitter, прикрепив изображение ходящего по крыше дома лунатика.
Это изображение опубликовано рядом с обложкой журнала.
Июльская обложка Time использует мотивы номера, опубликованного в декабре 1968 года – к Луне наперегонки стремятся советский космонавт и американский астронавт.
Новая картинка повторяет макет предыдущей за исключением состава соревнующихся: теперь это астронавты США, Китая и частных фирм-разработчиков – SpaceX и Blue Origin.
Номер журнала, посвященный космической теме, был приурочен к высадке на Луне первого человека, которым стал американец Нил Армстронг.
Полная луна в Канзас-Сити, штат Миссури
22 июля, 17:17
I’ll be back. США готовят возвращение на Луну. Успеет ли НАСА в срокЧерез пять лет США планируют высадиться на Луне и остаться там. На некоторое время. Речь, конечно, не обо всей стране во главе с ее руководством. Миссию доверят астронавтам.
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Time (журнал)Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоссияСШАРИА Наука
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