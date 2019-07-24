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РИА Новости

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны, но без СССР и России

Вчера, 15:25
20526
© TIME USA, LLCОбложки журнала Time 1968 и 2019 годов
Обложки журнала Time 1968 и 2019 годов
© TIME USA, LLC
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, вышел с обложкой без флага России.
Дизайнеры повторили обложку номера 1968 года, на которой к Луне бегут советский космонавт и американский астронавт. В новом варианте остался американец, его китайский соперник, а также астронавты частных компаний SpaceX (производителя космической техники, в том числе ракеты-носителя Falcon и комического корабля Dragon) и Blue Origin (специализирующейся на космическом туризме).
В основной статье номера "Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне" говорится о том, что в последние годы именно США и Китай добились прогресса в новых лунных программах.
Ранее власти США заявили, что в 2024 году состоится следующая лунная экспедиция. На этот раз астронавтам предстоит в течение некоторого времени остаться на спутнике Земли.
Полная луна в Канзас-Сити, штат Миссури
22 июля, 17:17
I’ll be back. США готовят возвращение на Луну. Успеет ли НАСА в срокЧерез пять лет США планируют высадиться на Луне и остаться там. На некоторое время. Речь, конечно, не обо всей стране во главе с ее руководством. Миссию доверят астронавтам.
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МирКосмос - РИА Наука
Популярные комментарии
На тот момент России не существовало, а сейчас Россия не является полноценным участником гонки. Не вижу проблем.
24 июля, 15:37
ХБХайт Баратс
51001142
Прекратить продавать им двигатели к ракетоносителям, а так же включать их в полеты на мкс и бег их закончится сразу. Но мы же добрые, типа бизнес и ничего более.
24 июля, 15:34
SASer Av
551400019
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