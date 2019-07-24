Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны, но без СССР и России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, вышел с обложкой без флага России.
Дизайнеры повторили обложку номера 1968 года, на которой к Луне бегут советский космонавт и американский астронавт. В новом варианте остался американец, его китайский соперник, а также астронавты частных компаний SpaceX (производителя космической техники, в том числе ракеты-носителя Falcon и комического корабля Dragon) и Blue Origin (специализирующейся на космическом туризме).
В основной статье номера "Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне" говорится о том, что в последние годы именно США и Китай добились прогресса в новых лунных программах.
Ранее власти США заявили, что в 2024 году состоится следующая лунная экспедиция. На этот раз астронавтам предстоит в течение некоторого времени остаться на спутнике Земли.