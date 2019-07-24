В Астрахани проверят сообщения о засыпанной кусками надгробий улице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские осмотрят улицу в Астрахани, которая, по данным местных жителей, засыпана кусками надгробных плит, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области Петр Русанов.

"По данному факту управлением МВД России по городу Астрахань назначено проведение проверки. На место дежурной частью направлены сотрудники отдела полиции №3 для осмотра места и выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнил он.