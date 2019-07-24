В Астрахани проверят сообщения о засыпанной кусками надгробий улице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские осмотрят улицу в Астрахани, которая, по данным местных жителей, засыпана кусками надгробных плит, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области Петр Русанов.
Ранее новостной портал "Астрахань FM" со ссылкой на местную жительницу сообщил, что после жалоб жителей к властям района на неасфальтированную улицу Тренева, ее пообещали засыпать. Позже дорогу засыпали, как выяснили ее сын и соседи, фрагментами надгробий, могильных оград, цветов и венков. На следующий день люди в оранжевых жилетах убрали с дороги цветы и венки, пишет портал.
"По данному факту управлением МВД России по городу Астрахань назначено проведение проверки. На место дежурной частью направлены сотрудники отдела полиции №3 для осмотра места и выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнил он.
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