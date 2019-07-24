Замглавы офиса Зеленского призвал не политизировать увольнение Кличко

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка призвал не политизировать решение об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации.

Ранее в среду шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко с его второй должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. По украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу Киевской городской государственной администрации назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства.

"Есть норма закона, согласно которой глава местной государственной администрации назначается на срок полномочий президента Украины. Какая может быть политика в том, что изменился президент, и срок полномочий главы местной администрации закончился?" - цитирует Рябошапку пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что премьер-министр внес представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме председателя Киевской городской госадминистрации.