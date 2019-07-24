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РИА Новости

Замглавы офиса Зеленского призвал не политизировать увольнение Кличко

Вчера, 23:11
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл – РИА Новости. Замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка призвал не политизировать решение об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации.
Ранее в среду шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко с его второй должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. По украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу Киевской городской государственной администрации назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства.
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"Есть норма закона, согласно которой глава местной государственной администрации назначается на срок полномочий президента Украины. Какая может быть политика в том, что изменился президент, и срок полномочий главы местной администрации закончился?" - цитирует Рябошапку пресс-служба.
В пресс-службе отметили, что премьер-министр внес представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме председателя Киевской городской госадминистрации.
"Рябошапка надеется, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании кабинета министров", - добавили в пресс-службе.
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