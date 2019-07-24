Экспертиза: фигурант дела о теракте в Петербурге связывался со смертником

Обвиняемый по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов на заседании Мосгорсуда. Архивное фото

Обвиняемый по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов на заседании Мосгорсуда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Судебная экспертиза подтвердила факт телефонных переговоров фигуранта дела о теракте в метро в Петербурге Аброра Азимова со смертником Акбаржоном Джалиловым, передает корреспондент РИА Новости с выездного заседания Московского окружного военного суда.

Азимова задержали в 2017 году в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, именно он отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова. По данным следствия, Азимов созванивался с Джалиловым перед терактом, обсуждая подготовку к совершению преступления, однако Азимов это отрицал. В частности, один из участников телефонной беседы, по версии следствия, Джалилов, рассказывал собеседнику, по данным следствия, Азимову, о подготовке взрывного устройства, а также просил молиться за него. Второй собеседник инструктировал его и выражал поддержку.

"В рамках разговора коммуникатор информирует о том, что он планирует осуществление неких насильственных действий против неопределенной группы лиц, что повлечет его гибель, и ссылается на совещание и принятое решение… Он просит молиться за него", - прокомментировал итоги экспертизы судья, отметив, что, согласно выводам экспертизы, собеседником Джалилова был Азимов.

Азимов в свою очередь заявил, что не согласен с результатами экспертизы, и попросил послушать запись на узбекском языке.

Суд приобщил оглашенные результаты экспертизы к материалам уголовного дела.

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" петербургского метро 3 апреля 2017 года, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.