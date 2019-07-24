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РИА Новости

Экспертиза: фигурант дела о теракте в Петербурге связывался со смертником

Вчера, 22:52
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов на заседании Мосгорсуда
Обвиняемый по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов на заседании Мосгорсуда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Обвиняемый по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов на заседании Мосгорсуда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Судебная экспертиза подтвердила факт телефонных переговоров фигуранта дела о теракте в метро в Петербурге Аброра Азимова со смертником Акбаржоном Джалиловым, передает корреспондент РИА Новости с выездного заседания Московского окружного военного суда.
Азимова задержали в 2017 году в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, именно он отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова. По данным следствия, Азимов созванивался с Джалиловым перед терактом, обсуждая подготовку к совершению преступления, однако Азимов это отрицал. В частности, один из участников телефонной беседы, по версии следствия, Джалилов, рассказывал собеседнику, по данным следствия, Азимову, о подготовке взрывного устройства, а также просил молиться за него. Второй собеседник инструктировал его и выражал поддержку.
Подозреваемая в соучастии в организации теракта в петербургском метро Шохиста Каримова на заседании в Московском окружном военном суде.
18 июня, 18:20
Фигурантке по делу о теракте в метро Петербурга вызвали скорую
"В рамках разговора коммуникатор информирует о том, что он планирует осуществление неких насильственных действий против неопределенной группы лиц, что повлечет его гибель, и ссылается на совещание и принятое решение… Он просит молиться за него", - прокомментировал итоги экспертизы судья, отметив, что, согласно выводам экспертизы, собеседником Джалилова был Азимов.
Азимов в свою очередь заявил, что не согласен с результатами экспертизы, и попросил послушать запись на узбекском языке.
Суд приобщил оглашенные результаты экспертизы к материалам уголовного дела.
Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" петербургского метро 3 апреля 2017 года, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.
По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Джалилов. Он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.
Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга после окончания заседания Басманного суда города Москвы
4 апреля, 15:59
Потерпевший в суде включил аудиозапись взрыва в петербургском метро
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