ОП Петербурга начала подготовку наблюдателей на выборы губернатора города

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошел первый общегородской этап обучения общественных наблюдателей на выборах губернатора, а также депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований, которые состоятся 8 сентября 2019 года, в единый день голосования.

В мероприятии, организованном общественной палатой Санкт-Петербурга совместно с городской избирательной комиссией, приняли участие около четырех тысяч человек – представителей региональных и федеральных некоммерческих организаций.

Как пояснил РИА Новости член палаты, политолог, ректор ЛГУ им. А.С.Пушкина Станислав Еремеев, в соответствии с поправками в законодательство Санкт-Петербурга, ОП получила право делегировать наблюдателей на избирательные участки. В рамках подготовки к выборам общественным советом города были подписаны соглашения с 47 НКО, которые предложили своих кандидатов.

"Силами общественной палаты проведена организационная работа, заключены соглашения с НКО, от имени и по предложению которых выдвигаются кандидаты в наблюдатели. Такие соглашения направлены на то, чтобы активные граждане нашего города могли на безвозмездной основе в единый день голосования могли внимательно проследить, чтобы выборы в Петербурге прошли честно, легитимно и открыто", – сказал Еремеев.

Он также сообщил, что на первом этапе обучения, проведенном специалистами горизбиркома, наблюдатели ознакомились с основами избирательного законодательства. В рамках второго этапа обучение пройдет на базе районных избирательных комиссий и общественных советов и будет ориентировано на рассмотрение конкретных кейсов, связанных с теми или иными возможными нарушениями и действиями со стороны наблюдателей.

"Мы хотим дать им в конкретных моментах основы избирательного права, показать, что делать в той или иной ситуации. Наша цель одна – предоставить возможность каждому жителю нашего города проголосовать и при этом быть уверенным, что его голос не пропадет и будет учтен", – подчеркнул Еремеев.