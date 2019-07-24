Путин указал на неправильное решение иркутского губернатора при паводке

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании с членами правительства назвал неправильным решение губернатора Иркутской области Сергея Левченко возглавить региональную комиссию по устранению последствий паводка только почти месяц спустя после стихии. Совещание транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".

Во время заседания Путин спросил у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка. По словам Мутко, эту должность со вчерашнего дня занимает губернатор региона.

"А кто до сих пор возглавлял?" — спросил президент.

Вице-премьер рассказал, что ранее региональную комиссию возглавлял председатель иркутского правительства Руслан Болотов.

Глава государства назвал это неправильным и странным.

"Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач", — подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства отметил важность оказания материальной поддержки пострадавшим от паводка.

"Выплаты должны быть все осуществлены", — добавил президент.

Паводок в Иркутской области

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов. Наибольший ущерб был нанесен Нижнеудинску и Тулуну.

В результате стихии погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 38 тысяч человек.

Владимир Путин дважды посетил Иркутскую область. Первый раз президент прилетел в Братск по пути с саммита "Большой двадцатки" в Осаке в конце июня. Глава государства распорядился немедленно начать оказывать материальную помощь пострадавшим.

Во второй раз Путин прибыл в Иркутскую область в пятницу, где ему доложили о работах по ликвидации последствий. При этом глава государства остался недоволен темпами размещения пострадавших, а также информированием жителей и осуществлением выплат. Президент призвал местные власти активнее выезжать на места, встречаться и разговаривать с населением.