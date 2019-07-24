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РИА Новости

Путин указал на неправильное решение иркутского губернатора при паводке

Вчера, 22:40
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании с членами правительства назвал неправильным решение губернатора Иркутской области Сергея Левченко возглавить региональную комиссию по устранению последствий паводка только почти месяц спустя после стихии. Совещание транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".
Во время заседания Путин спросил у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка. По словам Мутко, эту должность со вчерашнего дня занимает губернатор региона.
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"А кто до сих пор возглавлял?" — спросил президент.
Вице-премьер рассказал, что ранее региональную комиссию возглавлял председатель иркутского правительства Руслан Болотов.
Глава государства назвал это неправильным и странным.

"Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач", — подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства отметил важность оказания материальной поддержки пострадавшим от паводка.
"Выплаты должны быть все осуществлены", — добавил президент.
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Паводок в Иркутской области

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов. Наибольший ущерб был нанесен Нижнеудинску и Тулуну.
В результате стихии погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 38 тысяч человек.
Владимир Путин дважды посетил Иркутскую область. Первый раз президент прилетел в Братск по пути с саммита "Большой двадцатки" в Осаке в конце июня. Глава государства распорядился немедленно начать оказывать материальную помощь пострадавшим.
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Во второй раз Путин прибыл в Иркутскую область в пятницу, где ему доложили о работах по ликвидации последствий. При этом глава государства остался недоволен темпами размещения пострадавших, а также информированием жителей и осуществлением выплат. Президент призвал местные власти активнее выезжать на места, встречаться и разговаривать с населением.
В конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим. Общая сумма выплат достигла почти двух миллиардов рублей. Власти предполагают, что эта цифра увеличится.
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Паводок в Иркутской областиИркутская область
Популярные комментарии
А ничего, что президент Спустя Месяц собрал заседание по этому вопросу? В нормальных странах решается все значительно быстрее.
25 июля, 00:00
ХБХайт Баратс
18110116
Так то в нормальных. А в "нашейраше" считается нормальным, когда гарант гонит через всю страну "борт № раз" только лишь для того, чтобы убедиться, что на местах без его ведома не начнут шевелиться. А я всё ждал, что из "борта опять же раз" вдруг выедут белые КАМАЗы с гумпомощью более необходимые в данной ситуации.
25 июля, 00:09
SilhenkoViktor
610005
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