В Лондоне несколько сотен человек вышли на акцию против политики Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости. Несколько сотен человек собрались в центре Лондона недалеко от резиденции премьер-министра Великобритании на митинг против политики вступившего в должность в среду Бориса Джонсона.

Своими приоритетами Джонсон объявил выход из ЕС до конца октября и борьбу с оппозицией.

Собравшиеся выкрикивают антивоенные лозунги и лозунги с требованием остановить Brexit, все они выражают недовольство тем, как был выбран новый премьер, и его личностными качествами. Митингующие зажгли две шашки с дымом красного цвета.

Митинг проходит спокойно, среди его участников экоактивисты, сторонники лейбористов и противники выхода из ЕС.

Как сообщил РИА Новости по телефону источник в столичной полиции, на данные момент нет сообщений o нарушениях, к месту проведения акции направлены несколько десятков полицейских, которые ограничили периметр проведения митинга и следят за порядком.

Ранее в среду несколько экологических активистов перекрыли дорогу, по которой автомобиль главы кабинета двигался к Букингемскому дворцу на аудиенцию к королеве. Люди, одетые в красные майки с надписями Greenpeace и платья, перекрыли улицу Молл, кортеж был вынужден остановиться. Полиция менее чем за минуту освободила проезд, и машины проследовали далее. Активисты пытались развернуть плакат с надписью Climate Emergency.