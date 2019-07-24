Силы специальных операций ВСУ перейдут на вооружение НАТО до 2025 года

КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Силы специальных операций ВС Украины полностью перейдут на вооружение и экипировку стран НАТО до 2025 года, заявил командующий этого рода войск генерал-лейтенант Игорь Лунев.
"Работа по обеспечению бойцов вещевым имуществом и вооружением продолжается и носит системный характер. В соответствии с государственным оборонным заказом, мы до 2025 года полностью переходим на другие образцы вооружения. На сегодняшний день мы уже имеем, хотя и не в полном объеме, такие образцы. Это бронированный автомобиль Hummer, современные радиостанции, которые также обеспечивают закрытую связь", - цитирует Лунева агентство УНИАН.
По данным агентства, в планах Украины - избавиться от советских образцов оружия и материального обеспечения даже раньше.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.