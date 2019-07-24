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РИА Новости

Силы специальных операций ВСУ перейдут на вооружение НАТО до 2025 года

Вчера, 21:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины. Архивное фото
КИЕВ, 24 июл - РИА Новости. Силы специальных операций ВС Украины полностью перейдут на вооружение и экипировку стран НАТО до 2025 года, заявил командующий этого рода войск генерал-лейтенант Игорь Лунев.
"Работа по обеспечению бойцов вещевым имуществом и вооружением продолжается и носит системный характер. В соответствии с государственным оборонным заказом, мы до 2025 года полностью переходим на другие образцы вооружения. На сегодняшний день мы уже имеем, хотя и не в полном объеме, такие образцы. Это бронированный автомобиль Hummer, современные радиостанции, которые также обеспечивают закрытую связь", - цитирует Лунева агентство УНИАН.
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