Силы специальных операций ВСУ перейдут на вооружение НАТО до 2025 года

По данным агентства, в планах Украины - избавиться от советских образцов оружия и материального обеспечения даже раньше.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.