Число жертв взрыва в Могадишо возросло до шести человек

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в Сомали возросло до шести, ещё шесть человек пострадали, сообщает местное издание Число погибших в результате взрыва в Сомали возросло до шести, ещё шесть человек пострадали, сообщает местное издание Goobjoog News

Ранее сообщалось, что мэр сомалийской столицы Абдирахман О. Осман пострадал в результате взрыва, устроенного смертником в здании местной администрации в Могадишо, несколько чиновников погибли.

Как сообщает издание со ссылкой на министра информации Абди Ксайир Марейе (Abdi Xayir Mareye) Сомали, среди погибших были должностные лица районной и региональной администрации. Мэр города числится среди пострадавших.

В свою очередь местный новостной портал Garowe Online передает, что ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.