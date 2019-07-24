Лидер лейбористов прокомментировал первую премьерскую речь Джонсона

Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10

Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Первая премьерская речь Бориса Джонсона – это много блефа о Brexit, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Новый британский премьер-министр Джонсон пообещал гражданам добиться нового соглашения с ЕС по Brexit, которое пойдет на пользу и Британии, и ЕС, и дал обещание живущим в стране европейцам гарантировать сохранение их прав после Brexit. Ранее Джонсон объявил одним из своих приоритетов войну с оппозицией до полного ее разгрома.

"Все, что он сделал сегодня – лишь предложил кучу блефа о реализации Brexit к концу октября. Нам определенно нужно что-то более серьезное в вопросе отношений с Европой, равно как и для решения проблем неравенства в этой стране", - говорится в заявлении Корбина, полученном РИА Новости.

Лидер оппозиции подтвердил, что планирует объявить вотум недоверия новому премьеру и запустить процесс проведения новых всеобщих выборов.

"Это потребует обеспечить большинство (в палате общин) для принятия соответствующего документа. Мы внесем его, когда выберем подходящее для этого время", - отметил лидер оппозиции.

Ранее представители шотландских националистов и лейбористов выступили с критикой первого выступления Джонсона, что обещает ему непростой диалог с парламентом.

"Помимо всей этой обычной риторики в стиле "сделаем Британию вновь великой", это выступление было бессвязным, наполненным попытками переложить вину на других и, мягко выражаясь, оторванным от реальности", - написала в Twitter глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

"Теневой" министр по вопросам Brexit Кир Стармер заявил, что его партия сделает все, чтобы премьерский срок Джонсона был как можно короче.