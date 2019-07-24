Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 91 человека

Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 91, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Во вторник сообщалось о 86 отравившихся.

"По состоянию на 15.00 24 июля зарегистрирован 91 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 58 заболевших", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью, а не новыми заболеваниями. В ведомстве еще раз подчеркнули, что с 16 июля цех по производству этой продукции опечатан, а реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена.

"Все заболевшие – взрослые. Новых случаев госпитализации за последние четверо суток среди заболевших не зарегистрировано. Из числа ранее госпитализированных 37 человек выписаны из стационаров с улучшением состояния 35 человек, два человека продолжают лечение", - говорится в сообщении.