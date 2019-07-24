Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 91 человека

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 91, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Во вторник сообщалось о 86 отравившихся.
"По состоянию на 15.00 24 июля зарегистрирован 91 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 58 заболевших", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью, а не новыми заболеваниями. В ведомстве еще раз подчеркнули, что с 16 июля цех по производству этой продукции опечатан, а реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена.
"Все заболевшие – взрослые. Новых случаев госпитализации за последние четверо суток среди заболевших не зарегистрировано. Из числа ранее госпитализированных 37 человек выписаны из стационаров с улучшением состояния 35 человек, два человека продолжают лечение", - говорится в сообщении.
В прошлый вторник десятки человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах, сообщал Роспотребнадзор. Их число с каждым днем росло, у многих диагностировали сальмонеллез. Пострадавшие связывают заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy Food. Как сообщил РИА Новости представитель Healthy Food, компания приостановила производство и начала масштабную проверку сырья.