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РИА Новости

Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 91 человека

Вчера, 20:51
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерВендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ "Сколково"
Вендинговый автомат Healthy Food, закрытый Роспотребнадзором после отравления почти 30 человек, на территории ИЦ Сколково
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 91, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Во вторник сообщалось о 86 отравившихся.
"По состоянию на 15.00 24 июля зарегистрирован 91 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 58 заболевших", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью, а не новыми заболеваниями. В ведомстве еще раз подчеркнули, что с 16 июля цех по производству этой продукции опечатан, а реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена.
"Все заболевшие – взрослые. Новых случаев госпитализации за последние четверо суток среди заболевших не зарегистрировано. Из числа ранее госпитализированных 37 человек выписаны из стационаров с улучшением состояния 35 человек, два человека продолжают лечение", - говорится в сообщении.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
17 июля, 13:02
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В прошлый вторник десятки человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах, сообщал Роспотребнадзор. Их число с каждым днем росло, у многих диагностировали сальмонеллез. Пострадавшие связывают заболевание с употреблением продукции компании под брендом Healthy Food. Как сообщил РИА Новости представитель Healthy Food, компания приостановила производство и начала масштабную проверку сырья.
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РоспотребнадзорМоскваПроисшествия
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