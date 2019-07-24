Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

А ты поди-ка послужи. Ангела Меркель отправила свою преемницу в армию Бундесверу после фон дер Ляйен хуже уже не будет, а другого шанса проучить Крамп-Карренбауэр может и не представиться. Ведь возглавив армию, та, не исключено, уже проиграла свою самую главную политическую битву.