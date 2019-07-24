Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Артист опубликовал в инстаграме пост с фотографиями глав немецкого, российского и американского оборонных ведомств. При этом автор коллажа использовал обычные снимки Шойгу и главы Пентагона Марка Эспера, а Крамп-Карренбауэр изобразил в виде уборщицы.
В ответ на обвинения в некорректной публикации Швайгер заявил изданию Bild, что нашел этот мем в интернете.
"Он показался мне смешным. Она (картинка. – Прим.ред.) говорит сама за себя“, - заявил он.
Крамп-Карренбауэр получила постановление о назначении в должность на прошлой неделе. Она заменила на этому посту Урсулу фон дер Лейен, которая была избрана Европейским парламентом новым председателем Еврокомиссии. Сегодня новый министр принесла присягу.