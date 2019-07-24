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РИА Новости

Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Вчера, 20:49
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© РИА Новости / Георгий Куролесин / Перейти в фотобанкФотоколл актера Тиля Швайгера
Фотоколл актера Тиля Швайгера
© РИА Новости / Георгий Куролесин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Артист опубликовал в инстаграме пост с фотографиями глав немецкого, российского и американского оборонных ведомств. При этом автор коллажа использовал обычные снимки Шойгу и главы Пентагона Марка Эспера, а Крамп-Карренбауэр изобразил в виде уборщицы.
В ответ на обвинения в некорректной публикации Швайгер заявил изданию Bild, что нашел этот мем в интернете.
"Он показался мне смешным. Она (картинка. – Прим.ред.) говорит сама за себя“, - заявил он.
Крамп-Карренбауэр получила постановление о назначении в должность на прошлой неделе. Она заменила на этому посту Урсулу фон дер Лейен, которая была избрана Европейским парламентом новым председателем Еврокомиссии. Сегодня новый министр принесла присягу.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель после оглашения итога выборов нового лидера партии ХДС
18 июля, 17:04
А ты поди-ка послужи. Ангела Меркель отправила свою преемницу в армию Бундесверу после фон дер Ляйен хуже уже не будет, а другого шанса проучить Крамп-Карренбауэр может и не представиться. Ведь возглавив армию, та, не исключено, уже проиграла свою самую главную политическую битву.
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Тиль ШвайгерСергей ШойгуГерманияРоссияСШАВ мире
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