Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T20:20Z
https://ria.ru/20190724/1556851320.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155684/91/1556849165_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c14ab70413dcbbdc6b392a2c64605a1c.jpg
РИА Новости

Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны

Вчера, 20:20
912
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Карьера премьер-министра Великобритании начнется для Бориса Джонсона, как и для его предшественников, с принятия тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
"Премьер-министр всегда пишет письма в одиночестве", - ранее рассказывал журналистам заместитель командующего подводным флотом Боб Энсти.
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019
Вчера, 19:04
"Настала пора действовать". Борис Джонсон обозначил приоритетыБывший глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона вступил в должность премьер-министра.
У главы кабинета министров есть четыре основных варианта указаний, которые он может дать командирам четырех атомных субмарин на случай уничтожения правительства и потери связи с Лондоном в результате ядерного удара. Из этих вариантов нужно выбрать один и указать его в письмах, носящих прозвище "Письма последней надежды", которые затем будут храниться запечатанные в сейфах на каждой из субмарин. При смене премьера письма предыдущего главы кабмина уничтожаются нераспечатанными.
Основные имеющиеся варианты: ответный удар, бездействие, передача субмарины под командование страны-союзника (США или Австралии) или предоставление права самостоятельного решения командиру подводной лодки.
Большинству премьеров выбор дается с огромным трудом, по рассказам очевидцев, Тони Блэр перед написанием писем побелел и не мог произнести ни слова. Лишь немногие из премьеров рассказывают, что они написали в письмах.
Мэр Лондона Борис Джонсон на матче по американскому футболу. 26 октября 2010 года
Вчера, 18:10
Эпатажный и непредсказуемый Борис Джонсон
0305331
Обсудить 1
Борис ДжонсонВеликобританияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук обвинил "Оппозиционный блок" в фальсификациях на выборах в Раду
РИА
Новости
Роберт Мюллер
Белый дом назвал слушания с Мюллером "грандиозным позором" для демократов
Белорусского дипломата ранили при нападении в Анкаре
Рутгер Хауэр
Умер актер Рутгер Хауэр
Лента
новостей
Химическое предприятие в городе Усолье-Сибирское Усольехимпром
Власти ответили на заявление об угрозе "нового Чернобыля" в Приангарье
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал жителей Киргизии объединиться вокруг действующего лидера
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала блокировку властями Латвии сайта Baltnews.lv
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Голодающего экс-главу Серпуховского района Подмосковья госпитализировали
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
В Италии сообщили Европе "плохую новость" из-за развала ДРСМД
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Москалькова прокомментировала заявление о возвращении моряков на Украину
Мэр Лондона Борис Джонсон на матче по американскому футболу. 26 октября 2010 года
Эпатажный и непредсказуемый Борис Джонсон
Саджид Джавид
Министром финансов Великобритании стал Саджид Джавид
Кассира, сбежавшую с 41 миллионом рублей, объявили в федеральный розыск
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Украина задумала расширить санкции против России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
09:26В Крыму рассказали о внедрении отечественной системы обработки багажа
09:25В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
09:19В Якутии журналиста признали виновным в злоупотреблении свободой информации
Лента новостейМолния