Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Карьера премьер-министра Великобритании начнется для Бориса Джонсона, как и для его предшественников, с принятия тяжелейшего решения: он должен будет собственноручно написать письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.

"Премьер-министр всегда пишет письма в одиночестве", - ранее рассказывал журналистам заместитель командующего подводным флотом Боб Энсти.

У главы кабинета министров есть четыре основных варианта указаний, которые он может дать командирам четырех атомных субмарин на случай уничтожения правительства и потери связи с Лондоном в результате ядерного удара. Из этих вариантов нужно выбрать один и указать его в письмах, носящих прозвище "Письма последней надежды", которые затем будут храниться запечатанные в сейфах на каждой из субмарин. При смене премьера письма предыдущего главы кабмина уничтожаются нераспечатанными.

Основные имеющиеся варианты: ответный удар, бездействие, передача субмарины под командование страны-союзника (США или Австралии) или предоставление права самостоятельного решения командиру подводной лодки.