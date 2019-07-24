Медведчук не видит оснований для проведения досрочных местных выборов

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что оснований для проведений досрочные местные выборы на Украине нет.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что принято решение о проведении досрочных местных выборов.

"Я считаю, что оснований нет для досрочных местных выборов и они должны проходить в срок по конституции... Но если у власти будет другая политическая воля и они ее смогут реализовать, то, что касается нашей партии, мы готовы к досрочным местным выборам. Естественно, борьба будет, борьба будет очень серьезной, потому что на сегодняшний день кто-то хочет сформировать всю вертикаль власти – президентскую, парламентскую, исполнительскую в лице правительства, и в том числе местную", - заявил Медведчук в среду в эфире телеканала " 112 Украина ".