Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T20:15Z
https://ria.ru/20190724/1556851216.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/101350/13/1013501391_0:0:3026:1703_1036x0_80_0_0_232a959d389ec501c62ef41b8131ef88.jpg
РИА Новости

Медведчук не видит оснований для проведения досрочных местных выборов

Вчера, 20:15
308
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что оснований для проведений досрочные местные выборы на Украине нет.
Ранее СМИ со ссылкой на источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что принято решение о проведении досрочных местных выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
22 июля, 19:38
Эксперт рассказал о первоочередной задаче Зеленского после выборов в Раду
"Я считаю, что оснований нет для досрочных местных выборов и они должны проходить в срок по конституции... Но если у власти будет другая политическая воля и они ее смогут реализовать, то, что касается нашей партии, мы готовы к досрочным местным выборам. Естественно, борьба будет, борьба будет очень серьезной, потому что на сегодняшний день кто-то хочет сформировать всю вертикаль власти – президентскую, парламентскую, исполнительскую в лице правительства, и в том числе местную", - заявил Медведчук в среду в эфире телеканала "112 Украина".
Местные выборы должны пройти на Украине в 2020 году.
Владимир Зеленский у избирательного участка в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
22 июля, 17:07
Большинство в Раде: Зеленский получает абсолютную власть после выборов
400010
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукУкраинаВ мире
Рекомендуем
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук обвинил "Оппозиционный блок" в фальсификациях на выборах в Раду
РИА
Новости
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков Львова
Кандидат от "Оппозиционной платформы" заявил о фальсификациях на выборах
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10
Лидер лейбористов прокомментировал первую премьерскую речь Джонсона
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Советник Зеленского рассказал об историческом союзе с "независимым Крымом"
Лента
новостей
Роберт Мюллер
Белый дом назвал слушания с Мюллером "грандиозным позором" для демократов
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
ЦИК Украины осталось обработать менее 0,3% протоколов по итогам выборов
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Украина задумала расширить санкции против России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон напишет письмо о действиях в случае ядерной войны
Рутгер Хауэр
Умер актер Рутгер Хауэр
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал жителей Киргизии объединиться вокруг действующего лидера
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил взять под контроль гидротехнические сооружения в Приангарье
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Мюллер отказался отвечать на вопросы конгрессменов об импичменте Трампа
Саджид Джавид
Министром финансов Великобритании стал Саджид Джавид
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
09:26В Крыму рассказали о внедрении отечественной системы обработки багажа
09:25В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
09:19В Якутии журналиста признали виновным в злоупотреблении свободой информации
Лента новостейМолния