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РИА Новости

Путин поздравил Джонсона с избранием на пост премьер-министра

Вчера, 19:18
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии, отметив, что развитие отношений в самых различных сферах отвечает интересам обеих стран, сообщила пресс-служба Кремля.
В среду днем королева Елизавета Вторая приняла отставку Терезы Мэй с поста премьера и назначила Бориса Джонсона новым главой кабмина.
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"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении.
"Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах", - приводит пресс-служба Кремля слова Путина.
Путин также пожелал Джонсону успехов в ответственной деятельности во главе правительства.
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Борис ДжонсонВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
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