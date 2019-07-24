Путин поздравил Джонсона с избранием на пост премьер-министра

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии, отметив, что развитие отношений в самых различных сферах отвечает интересам обеих стран, сообщила пресс-служба Кремля.

В среду днем королева Елизавета Вторая приняла отставку Терезы Мэй с поста премьера и назначила Бориса Джонсона новым главой кабмина.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении.

"Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах", - приводит пресс-служба Кремля слова Путина.