Канцлер Австрии надеется на упорядоченный Brexit после избрания Джонсона

Александр Борис де Пфеффел Джонсон — государственный деятель со стажем. Он и в парламенте заседал, и Лондоном управлял, и внешней политикой занимался.
Александр Борис де Пфеффел Джонсон — государственный деятель со стажем. Он и в парламенте заседал, и Лондоном управлял, и внешней политикой занимался.
Однако ни на посту мэра, ни в должности главы МИД политкорректности Джонсон не обучился.
Однако ни на посту мэра, ни в должности главы МИД политкорректности Джонсон не обучился.
"Я обожаю теннис. Я как-то позвал Бориса Беккера сыграть матч, он сказал, что давай, но так и не перезвонил. Готов поспорить, что заставил бы его побегать", — рассказывал Джонсон.
"Я обожаю теннис. Я как-то позвал Бориса Беккера сыграть матч, он сказал, что давай, но так и не перезвонил. Готов поспорить, что заставил бы его побегать", — рассказывал Джонсон.
Политик умеет реагировать на критику: "Мой стиль речи раскритиковал не кто иной, как Арнольд Шварценеггер. Это тяжелый момент, друзья — мою риторику критикует односложный австрийский киборг".
Политик умеет реагировать на критику: "Мой стиль речи раскритиковал не кто иной, как Арнольд Шварценеггер. Это тяжелый момент, друзья — мою риторику критикует односложный австрийский киборг".
Джонсон чувствителен к похвале. "Никогда не думал, что однажды меня за какие-то достижения поздравит Мик Джаггер", — заявил он, выиграв борьбу за кресло мэра Лондона.
Джонсон чувствителен к похвале. "Никогда не думал, что однажды меня за какие-то достижения поздравит Мик Джаггер", — заявил он, выиграв борьбу за кресло мэра Лондона.
Признает некоторые слабости: "Никто, кроме вас, не может не дать вам среди ночи прокрасться и объесть краюшки той головки сыра, которая лежит в дальнем углу холодильника".
Признает некоторые слабости: "Никто, кроме вас, не может не дать вам среди ночи прокрасться и объесть краюшки той головки сыра, которая лежит в дальнем углу холодильника".
Новый британский премьер склонен к философствованию и переосмыслению устоявшихся в обществе взглядов и правил.
Новый британский премьер склонен к философствованию и переосмыслению устоявшихся в обществе взглядов и правил.
По его мнению Джонсона, использование мобильных телефонов за рулем не более опасно, чем другие действия, которые совершают люди во время вождения: ковыряют в носу, читают газеты, учат алфавит, лупят детей...
По его мнению Джонсона, использование мобильных телефонов за рулем не более опасно, чем другие действия, которые совершают люди во время вождения: ковыряют в носу, читают газеты, учат алфавит, лупят детей...
Говоря о проблемах образования, Джонсон выразил пожелание, чтобы тысячи школ были такими же хорошими, как школа, где он учился – Итонский колледж.
Говоря о проблемах образования, Джонсон выразил пожелание, чтобы тысячи школ были такими же хорошими, как школа, где он учился – Итонский колледж.
Борис Джонсон на Красной площади в Москве в 2017 году.
Александр Борис де Пфеффел Джонсон — государственный деятель со стажем. Он и в парламенте заседал, и Лондоном управлял, и внешней политикой занимался.
Однако ни на посту мэра, ни в должности главы МИД политкорректности Джонсон не обучился.
"Я обожаю теннис. Я как-то позвал Бориса Беккера сыграть матч, он сказал, что давай, но так и не перезвонил. Готов поспорить, что заставил бы его побегать", — рассказывал Джонсон.
Политик умеет реагировать на критику: "Мой стиль речи раскритиковал не кто иной, как Арнольд Шварценеггер. Это тяжелый момент, друзья — мою риторику критикует односложный австрийский киборг".
Джонсон чувствителен к похвале. "Никогда не думал, что однажды меня за какие-то достижения поздравит Мик Джаггер", — заявил он, выиграв борьбу за кресло мэра Лондона.
Признает некоторые слабости: "Никто, кроме вас, не может не дать вам среди ночи прокрасться и объесть краюшки той головки сыра, которая лежит в дальнем углу холодильника".
Новый британский премьер склонен к философствованию и переосмыслению устоявшихся в обществе взглядов и правил.
По его мнению Джонсона, использование мобильных телефонов за рулем не более опасно, чем другие действия, которые совершают люди во время вождения: ковыряют в носу, читают газеты, учат алфавит, лупят детей...
Говоря о проблемах образования, Джонсон выразил пожелание, чтобы тысячи школ были такими же хорошими, как школа, где он учился – Итонский колледж.
Борис Джонсон на Красной площади в Москве в 2017 году.