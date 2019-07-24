Губернатор Воронежской области встретился с послом Белоруссии

ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Воронежская область надеется на опыт и инвестиции белорусских предприятий, заявил глава региона Александр Гусев на встрече с белорусским послом в РФ Владимиром Семашко, сообщает в среду облправительство.

В Воронежской области работают 66 предприятий с участием белорусского капитала. В 2018 году товарооборот только в сфере АПК между Воронежской областью и Белоруссией достиг почти 100 миллионов долларов. Гусев и Семашко в ходе встречи обсудили развитие сотрудничества между регионом и республикой.

"Мы достаточно активно закупаем в Белоруссии технику, у нас есть перспективы сотрудничества в реализации сельхозтоваров. Мы гораздо больше импортируем из Белоруссии, чем продаем туда, и я надеюсь, что мы найдем каналы продвижения наших продуктов - зерна, кормов для животноводства. Предпосылки для этого есть. Мы сегодня обсудили с послом, что нам пригодился бы опыт и инвестиции со стороны белорусских предприятий. Возможно, такие формы взаимодействия у нас появятся в следующем году. Мы говорим и о взаимном инвестировании", – сказал Гусев.

По его словам, на встрече было предложено за счет мощностей МАЗа делать шасси и навесное оборудование на территории Воронежской области и продавать в другие регионы. Семашко рассказал, что Белоруссия готова поставлять в Воронежскую область пассажирский транспорт – троллейбусы, автобусы, электробусы, могилевские лифты. Также белорусская сторона предложила развивать сотрудничество в сфере жилищного и социального строительства.