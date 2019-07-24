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РИА Новости
Воронежская область

Губернатор Воронежской области встретился с послом Белоруссии

Вчера, 19:10
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАлександр Гусев
Александр Гусев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 24 июл - РИА Новости. Воронежская область надеется на опыт и инвестиции белорусских предприятий, заявил глава региона Александр Гусев на встрече с белорусским послом в РФ Владимиром Семашко, сообщает в среду облправительство.
В Воронежской области работают 66 предприятий с участием белорусского капитала. В 2018 году товарооборот только в сфере АПК между Воронежской областью и Белоруссией достиг почти 100 миллионов долларов. Гусев и Семашко в ходе встречи обсудили развитие сотрудничества между регионом и республикой.
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"Мы достаточно активно закупаем в Белоруссии технику, у нас есть перспективы сотрудничества в реализации сельхозтоваров. Мы гораздо больше импортируем из Белоруссии, чем продаем туда, и я надеюсь, что мы найдем каналы продвижения наших продуктов - зерна, кормов для животноводства. Предпосылки для этого есть. Мы сегодня обсудили с послом, что нам пригодился бы опыт и инвестиции со стороны белорусских предприятий. Возможно, такие формы взаимодействия у нас появятся в следующем году. Мы говорим и о взаимном инвестировании", – сказал Гусев.
По его словам, на встрече было предложено за счет мощностей МАЗа делать шасси и навесное оборудование на территории Воронежской области и продавать в другие регионы. Семашко рассказал, что Белоруссия готова поставлять в Воронежскую область пассажирский транспорт – троллейбусы, автобусы, электробусы, могилевские лифты. Также белорусская сторона предложила развивать сотрудничество в сфере жилищного и социального строительства.
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"Мы сегодня озвучили результаты торгово-экономических отношений между Воронежской областью и Белоруссией за 2018 год. Темп роста - 112,8%, то есть +12,8%, это большие цифры. И в этом году прирост уже составил 4,5%. Если сравните эти данные с темпами роста ВВП России и Белоруссии, вы поймете, что наши отношения - паритетные. Возможности сотрудничества Воронежской области и Белоруссии далеко не исчерпаны. Они могут быть взаимовыгодны во многих направлениях", - сказал Семашко.
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Воронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьБелоруссияЭкономика
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