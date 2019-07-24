Джонсон пообещал добиться нового соглашения по Brexit

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает с речью возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал гражданам добиться нового соглашения с ЕС по Brexit, которое пойдет на пользу и Британии, и ЕС, и дал обещание живущим в стране европейцам гарантировать сохранение их прав после Brexit.

"Мы добьемся нового соглашения, лучшего соглашения, которое максимально расширит возможности Brexit, позволяя нам развить новое и многообещающее партнерство с остальной Европой, основанное на свободной торговле и взаимной поддержке. Я абсолютно уверен в том, что через 99 дней мы его получим", - сказал Джонсон, выступая в среду с первой речью в качестве премьера у дверей резиденции на Даунинг-стрит.

Установленный Евросоюзом дедлайн выхода Великобритании из ЕС – 31 октября, и Джонсон пообещал обеспечить Brexit к этой дате "без всяких "если" и "но".

"Обращаясь к живущим здесь европейцам, я хочу сказать вам спасибо за ваш вклад", - сказал Джонсон, подчеркнув, что его правительство сделает все для сохранения всех прав европейцев и будет добиваться того же от Брюсселя по отношению к живущим в Европе британцам.

Премьер не исключил сценария выхода Великобритании из ЕС без соглашения, однако подчеркнул маловероятность такого исхода и напомнил о средствах, которые выход из ЕС позволяет сэкономить.

Джонсон пообещал увеличить финансирование социальной сферы, полиции и образования, обещал инвестировать больше в железнодорожную инфраструктуру, а также изменить налоговую систему.