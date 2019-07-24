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РИА Новости
Ленинградская область

Инновационные очистные сооружения построили в ленинградском Путилово

Вчера, 17:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Инновационные канализационные очистные сооружения (КОС) готовят к запуску в селе Путилово Кировского района Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Ход пуско-наладочных работ на комплексе очистных сооружений проинспектировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Ленинградская область реализует мероприятия по улучшению качества воды в рамках нацпроекта "Чистая вода" и, согласно конвенции по защите Балтийского моря, подписанной совместно с другими регионами, мы должны обеспечить чистые стоки в Финский залив", - отметил Дрозденко.
По его словам, КОС в Путилово - еще один шаг в этом направлении. Новейшие технологии, которые здесь применены, будут распространены и на другие объекты.
"Задача Ленинградской области - строить и реконструировать минимум 5-7 КОС в год. В течении пяти лет мы должны ликвидировать все основные "грязные" сбросы в Финский залив. Новые очистные сооружения готовы к запуску", - отметил он.
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По словам губернатора, новые КОС - одни из самых передовых и инновационных очистных сооружений на территории области, поскольку в основе технологического цикла очистки, помимо механической и биологической стадий, лежат инновационные мембранные реакторы, не позволяющие пропускать даже ничтожно малые по размерам и концентрации загрязнения. Кроме того, доочистка производится с помощью ламп ультрафиолетового обеззараживания, в результате после очистки стоки по качеству соответствуют нормативам, предъявляемым к питьевой воде.
"КОС в Путилово были признаны аварийными и выведены из эксплуатации в 1994 году. Каждый день на протяжении 25 лет почти 600 кубических метров без очистки сбрасывались в реку Рябиновка. В ноябре 2017 года между МУП "Путилово ЖКХ" и ООО "Дека" был заключен муниципальный контракт на реализацию проекта реконструкции КОС села Путилово. Цена контракта – 155,3 миллиона рублей. Проект реализовывался на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета и средств МО Путиловское сельское поселение", - добавил представитель пресс-службы обладминистрации.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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