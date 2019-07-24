Трамп критикует Мюллера в Twitter, пока тот выступает в конгрессе

Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, который выступает с показаниями в конгрессе.

Трамп до начала показаний утром в среду и в ходе слушаний опубликовал около дюжины твитов с нападками на Мюллера и демократов.

"То есть демократы и другие могут незаконно сфабриковать преступление, попытаться свалить его на невиновного президента, а потом тот начинает бороться с этим незаконным и предательским нападением на нашу страну, и они называют это воспрепятствованием правосудию?" - написал Трамп. "Почему Роберт Мюллер не расследовал расследователей?" - задался вопросом президент США.

В другом твите Трамп заявил, что незадолго до начала расследования против него Мюллер хотел попасть на пост директора ФБР.

"Сообщали, что Роберт Мюллер говорит, будто не подавал и не проходил интервью на должность директора ФБР - и ему не отказывали - за день до того, как его неправомерно назначили спецпрокурором. Надеюсь, он не скажет это под присягой, потому что было много свидетелей этого интервью, включая вице-президента США!" - написал Трамп.

Он также задался вопросом, почему Мюллер не проводил расследование против Хиллари Клинтон. Трамп также возмутился тем, что с Мюллером на слушания пришел его бывший заместитель, которого президент назвал "антитрамповски настроенным".

"Ни сговора, ни воспрепятствования!" - заключил Трамп в твите, написанном большими буквами.