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РИА Новости

Экоактивисты пытались перекрыть улицу перед автомобилем Джонсона в Лондоне

Вчера, 17:22
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкНовый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Несколько экологических активистов перекрыли дорогу, по которой автомобиль Бориса Джонсона двигался к Букингемскому дворцу.
Люди, одетые в красные майки с надписями Greenpeace и платья, перекрыли улицу Молл, кортеж был вынужден остановиться. Полиция менее чем за минуту освободила проезд, и машина с будущим премьером проследовала далее. Активисты пытались развернуть плакат с надписью Climate Emergency.
Как сообщила позже организация Greenpeace UK, активисты пытались передать некое послание будущему премьеру.
"Во время смены премьера активисты Greenpeace UK пытаются поддержать внимание к угрозе изменения климата. Мы только что пытались передать вступающему в должность премьеру важное письмо – оно содержит ответы на вопросы о борьбе с изменением климата", - говорится в микроблоге организации в Twitter.
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