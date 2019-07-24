Экоактивисты пытались перекрыть улицу перед автомобилем Джонсона в Лондоне

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Несколько экологических активистов перекрыли дорогу, по которой автомобиль Бориса Джонсона двигался к Букингемскому дворцу.
Люди, одетые в красные майки с надписями Greenpeace и платья, перекрыли улицу Молл, кортеж был вынужден остановиться. Полиция менее чем за минуту освободила проезд, и машина с будущим премьером проследовала далее. Активисты пытались развернуть плакат с надписью Climate Emergency.
Protestors attempt to block Boris Johnson's car as it approaches Buckingham Palace, where he will officially be appointed prime minister.— HuffPost UK (@HuffPostUK) 24 июля 2019 г.
Read the latest: https://t.co/iigMhlv0EK #BorisJohnsonPM pic.twitter.com/UmUXakGk01
Как сообщила позже организация Greenpeace UK, активисты пытались передать некое послание будущему премьеру.
"Во время смены премьера активисты Greenpeace UK пытаются поддержать внимание к угрозе изменения климата. Мы только что пытались передать вступающему в должность премьеру важное письмо – оно содержит ответы на вопросы о борьбе с изменением климата", - говорится в микроблоге организации в Twitter.
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