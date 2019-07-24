Экоактивисты пытались перекрыть улицу перед автомобилем Джонсона в Лондоне

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Несколько экологических активистов перекрыли дорогу, по которой автомобиль Бориса Джонсона двигался к Букингемскому дворцу.

Люди, одетые в красные майки с надписями Greenpeace и платья, перекрыли улицу Молл, кортеж был вынужден остановиться. Полиция менее чем за минуту освободила проезд, и машина с будущим премьером проследовала далее. Активисты пытались развернуть плакат с надписью Climate Emergency.