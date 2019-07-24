Политолог прокомментировал требование Зеленского уволить Кличко

"Начиная избавляться от наследия Порошенко (а Кличко — это яркий продукт его наследия), то, конечно, это ничего не значащее, но тем не менее, знаковое, вот такой парадокс, освобождение от полномочий. <…> Постепенное или резко выдавливания его из политики — это единственно возможный путь выполнения предвыборных обещаний Зеленским".

Александр Асафов