Политолог прокомментировал требование Зеленского уволить Кличко

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко и уже попросил правительство сделать соответствующее представление.
По его словам, таким образом украинский лидер реализует запрос общества на обновление, и это решение в стране воспримут положительно.
"Начиная избавляться от наследия Порошенко (а Кличко — это яркий продукт его наследия), то, конечно, это ничего не значащее, но тем не менее, знаковое, вот такой парадокс, освобождение от полномочий. <…> Постепенное или резко выдавливания его из политики — это единственно возможный путь выполнения предвыборных обещаний Зеленским".
Он назвал возможное увольнение Кличко "началом его демонтажа".
Политолог также выразил мнение, что вместо Кличко на пост мэра украинской столицы назначат "понятного и не токсичного" человека из окружения Зеленского.
Ранее шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил, что глава офиса Зеленского Андрей Богдан направил министру кабмина Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Кличко.
Виталий Кличко занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с июня 2014 года.
23 июля, 19:20СМИ сообщили о вызове Кличко на допрос