Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T17:18Z
https://ria.ru/20190724/1556843781.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/141628/63/1416286328_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a0b3f1ff9fadd3cb9e18bc4e251da98f.jpg
РИА Новости

Политолог прокомментировал требование Зеленского уволить Кличко

Вчера, 17:18
13945
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко и уже попросил правительство сделать соответствующее представление.
По его словам, таким образом украинский лидер реализует запрос общества на обновление, и это решение в стране воспримут положительно.
"Начиная избавляться от наследия Порошенко (а Кличко — это яркий продукт его наследия), то, конечно, это ничего не значащее, но тем не менее, знаковое, вот такой парадокс, освобождение от полномочий. <…> Постепенное или резко выдавливания его из политики — это единственно возможный путь выполнения предвыборных обещаний Зеленским".
Александр Асафов
Он назвал возможное увольнение Кличко "началом его демонтажа".
Политолог также выразил мнение, что вместо Кличко на пост мэра украинской столицы назначат "понятного и не токсичного" человека из окружения Зеленского.
Ранее шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил, что глава офиса Зеленского Андрей Богдан направил министру кабмина Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Кличко.
Виталий Кличко занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с июня 2014 года.
Мэр Киева Виталий Кличко
23 июля, 19:20
СМИ сообщили о вызове Кличко на допрос
34142144
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВиталий КличкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
РИА
Новости
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Лента
новостей
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
Педагоги и знакомые рассказали о погибших в хабаровском лагере девочках
Сахар
Ученые рассказали, чем опасен высокий уровень сахара в крови
Кадр из сериала Игра престолов
Серый Червь из "Игры престолов" объяснил, почему не убил Джона Сноу
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Москалькова прокомментировала заявление о возвращении моряков на Украину
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Выросло число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Томскую пенсионерку осудили за угрозы убийством девочке, обидевшей ее внука
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. 20 октября 2017
Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
10:11Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
10:09Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Лента новостейМолния